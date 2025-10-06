Pirmdiena, 06.10.2025 21:08
Svētdiena, 5. oktobris, 2025 16:47

Pirmdiena būs mākoņaina, bet bez būtiskiem nokrišņiem

Leta
Foto: pexels.com
Pirmdiena būs mākoņaina, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Dienā laiks vietām skaidrosies. Gaiss iesils līdz +11...+14 grādiem. Pūtīs dienvidu, dienvidaustrumu vējš.

Arī Rīgā laiks lielākoties būs mākoņains, bet nokrišņu iespējamība - zema. Gaiss iesils līdz +13 grādiem.

Arī gaidāmā nakts būs mākoņaina. Teritorijas lielākajā daļā palaikam gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas vietām jūras piekrastē vēl saglabāsies brāzmains.

Nakts laikā minimālā gaisa temperatūra nebūs zemāka par +5...+10 grādiem.

Arī galvaspilsētā nakts būs apmākusies. Līdz nakts vidum palaikam uzlīs. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaiss atdzisīs līdz +8...+9 grādiem.

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

