Rīgā nav gaidāmi nokrišņi un, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -3 grādiem.
Atmosfēras spiediens kāpj, no rīta tas ir 1004-1009 hektopaskāli jūras līmenī.
Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no -3 līdz -6 grādiem. Debesis būs apmākušās, brīžiem, iespējams, caur mākoņiem izsprauksies saule. Pūtīs austrumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 5m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.
