Pirmdiena, 5. janvāris, 2026 08:18

Pirmdiena būs mākoņaina un nav gaidāmi nokrišņi

Pirmdiena būs mākoņaina un nav gaidāmi nokrišņi
Pirmdiena, 5. janvāris, 2026 08:18

Pirmdiena būs mākoņaina un nav gaidāmi nokrišņi

Ogrē šodien gaisa temperatūra būs no -3 līdz -6 grādiem. Debesis būs apmākušās, brīžiem, iespējams, caur mākoņiem izsprauksies saule. Pūtīs austrumu vējš ar ātrumu līdz 3m/s, brāzmās līdz 5m/s. Nokrišņi šodien nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Rīgā nav gaidāmi nokrišņi un, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -3 grādiem.

Atmosfēras spiediens kāpj, no rīta tas ir 1004-1009 hektopaskāli jūras līmenī.

