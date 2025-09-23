Pirmdiena būs pārsvarā mākoņaina

Otrdiena, 23.09.2025 13:32
Ogrē šodien gaisa temperatūra būs +15...+16 grādi. Debesis klās mākoņi, pusdienslaikā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu/dienvidrietumu vējš ar ātrumu līdz 5m/s, brāzmās līdz 12m/s, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publiskotā informācija.

Pirmdien Latvijā debesis lielākoties klās mākoņi un vietām nedaudz līs, prognozē sinoptiķi.

Saulaināks laiks gaidāms no rīta Latgalē un pēcpusdienā Kurzemes ziemeļrietumos.

Pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, no rīta piekrastē saglabāsies brāzmas līdz 16 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +12..+17 grādi.

Rīgā gaidāma mākoņaina diena, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūšot mērenam rietumu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra nepārsniegs +16 grādus.

Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens 1005-1010 hektopaskāli jūras līmenī.

