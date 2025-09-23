Pirmdiena būs pārsvarā mākoņaina

Pirmdien Latvijā debesis lielākoties klās mākoņi un vietām nedaudz līs, prognozē sinoptiķi.
Saulaināks laiks gaidāms no rīta Latgalē un pēcpusdienā Kurzemes ziemeļrietumos.
Pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, no rīta piekrastē saglabāsies brāzmas līdz 16 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +12..+17 grādi.
Rīgā gaidāma mākoņaina diena, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūšot mērenam rietumu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra nepārsniegs +16 grādus.
Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens 1005-1010 hektopaskāli jūras līmenī.