Ūdens temperatūra ostās piektdienas rītā svārstās no nepilniem 17 grādiem Ventspilī līdz nepilniem 20 grādiem Salacgrīvā, Skultē un Daugavgrīvā.
Atbilstoši pašvaldību ziņotajam ūdens temperatūra ceturtdien bija 17 grādi Ventspils pludmalē, 18 grādi Liepājas pludmalē un 19 grādi Saulkrastu pludmalē. Jūras peldvietās Rīgā ūdens temperatūra svārstījās ap 18 grādiem, bet Jūrmalā sasniedza 19 grādus.
Dienvidu vēja dēļ ūdens Latvijas piekrastē piektdien var kļūt vēsāks.
Latvijas lielākajās upēs Aiviekstē, Daugavā, Lielupē un Ventā ūdens temperatūra piektdienas rītā ir 19..22 grādi, Gaujā - no 18 grādiem augštecē līdz 21 grādam Carnikavā. Dažās mazākās upēs temperatūra nepārsniedz 17 grādus. Arī lielākajos ezeros un ūdenskrātuvēs ūdens ir 19..22 grādus silts.
Hidrologi prognozē, ka tuvākajās dienās ūdens līmenis upēs turpinās pazemināties un svārstīties, bet vietām nokrišņi var izraisīt ūdens līmeņa kāpumu.
Nedaudz samazinājies ozona daudzums stratosfērā. Dienas vidū ultravioletais starojums būs vidējs līdz augsts, tādēļ laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.