Ceturtdien termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz +22 grādiem, piektdien - līdz +24 grādiem. Gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņu būs maz - tikai vietām uzlīs.
Sestdien būs lielākoties sauss un saulains laiks, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22..+27 grādiem. Svētdien daudzviet iespējams pērkona negaiss, laiks būs tveicīgs.
Svētdien plkst. 11.24 būs vasaras saulgrieži. 21. jūnijs būs gada garākā diena, savukārt īsākā nakts būs nakts no sestdienas uz svētdienu, tā gaidāma pārsvarā sausa un silta - gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par +13..+18 grādiem.
Atbilstoši pašreizējām prognozēm 22. jūnijā nelīs un spīdēs saule, gaisa temperatūra gaidāma pāris grādus zemāka nekā sestdien un svētdien.
Sākot ar Jāņiem, gaidāms tālāks temperatūras kritums, bet prognozes vēl ir mainīgs. Iespējams, svētkos ieradīsies ciklons, kas atnesīs mākoņainu un lietainu laiku, tāpat iespējams, ka tikai vietām valstī īslaicīgi līs un, sildot saulei, gaisa temperatūra daudzviet pārsniegs +20 grādus.