Pirts cienītājus aicina pievienoties Ginesa rekorda uzstādīšanai

Ikviens pirts cienītājs no visas Latvijas aicināts pievienoties entuziastiem no Igaunijas un Somijas, lai kopīgi uzstādītu jaunu Ginesa rekordu. Rekorda uzstādīšana notiks 8. jūnijā, Starptautiskajā pirts dienā, tā galvenais mērķis – visvairāk uzņemto fotogrāfiju no pirts vienas stundas laikā, kas publicēti īpaši izveidotā lapā sociālajā medijā “Facebook”.