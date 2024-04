Plaukstoši un zaļojoši augi telpā – labvēlīga vide mentālajai veselībai

Saskaņā ar dažādiem pētījumiem, gaismai un svaigam gaisam ir svarīga loma mūsu garīgajā un emocionālajā veselībā, piemēram, uzņēmuma VELUX pētījums liecina, ka eiropieši, kuri dzīvo mājoklī ar nepietiekamu apgaismojumu, par savu veselību sūdzas 1,5 reizes biežāk nekā tie, kas dzīvo gaišās telpās.[1]

Absorbē toksīnus un nomierina

Reizēm pie telpaugu aprakstiem lasām, ka kāds augs var izdzīvot arī vājā apgaismojumā, tomēr, neskatoties uz to, visiem ir nepieciešama gaisma, ne tikai lai izdzīvotu, bet arī lai attīstītos. Agrīnā stadijā auga attīstību nosaka gaismas pieejamība, ja tā ir ierobežota, augs neattīsta zaļās krāsas dīgļlapas, tās paliek mazas un dzeltenas, bet lielāko daļu enerģijas izmanto, lai veicinātu stublāja pagarināšanos un izlauztos cauri augsnei.[2] Stādi var mainīt savu krāsu vai formu, lai zināmu laiku izdzīvotu nevēlamos apstākļos, tomēr ilgstoši tas nav iespējams.

Turpretī vietās, kur augi plaukst un zied, pastāv liela iespēja, ka arī cilvēks jutīsities lieliski - ne tikai tāpēc, ka tie labvēlīgi ietekmē garastāvokli un garīgo veselību - NASA pētījumi[3] atklāj, ka telpaugi diennakts laikā var absorbēt līdz pat 87% gaisā esošo toksīnu, savukārt augu un dabas tuvums palīdz mums justies relaksētākiem un mierīgākiem[4], kas savukārt uzlabo ikdienas noskaņojumu.

Tas nozīmē, ka apstākļi, kuros augi jutīsies labi, arī cilvēkam, visticamāk, būs ļoti piemēroti. Izdaloties serotonīnam, ko mēdz dēvēt par "labas pašsajūtas" hormonu, uzlabosies garastāvoklis, spēja tikt galā ar stresu. Tā līmeni lielā mērā ietekmē gaisma, īpaši saules gaisma. Sešus gadus ilgs pētījums, kurā piedalījās 16 000 cilvēku[5], parādīja, ka no visiem laikapstākļiem saule vislabvēlīgāk ietekmē mūsu garastāvokli un stresa līmeni. Dabiskā gaisma darbojas kā "garastāvokļa uzlabotājs", palīdzot mazināt depresijas un trauksmes simptomus neatkarīgi no tā, vai atrodamies ārā un baudām pavasara sauli vai atrodamies savās mājās.

Gaišāks mājoklis – laimīgāki augi un pats

Kā liecina VELUX veiktā “Veselīgo māju barometra 2022” dati, gandrīz katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs dzīvo pārāk tumšā mājoklī, kas var izraisīt depresiju un miega problēmas. Savukārt uzņēmuma veiktās aptaujas Ungārijā dati liecina, ka 88% respondentu ir piedzīvojuši daudz pozitīvāku garastāvokli, pavadot laiku telpā ar labu dabisko apgaismojumu, salīdzinot ar telpu, kurā ir maz vai nav dabiskā apgaismojuma. Aptaujātie svaigu gaisu (78%) un saules gaismu (69%) ir minējuši kā būtiskākus garīgās veselības faktorus, nekā privātumu (48%) un ērtas mēbeles (40%).

Tātad, palielinot dabiskā apgaismojuma un svaiga gaisa līmeni mājās, piemēram, izbūvējot papildu logus, var ne tikai padarīt laimīgākus savus augus, bet tieši ietekmēt arī savu mentālo veselību.

"Jo vairāk logu būs mājoklī, jo vairāk dabiskās saules gaismas iekļūs telpā. Turklāt ir svarīgi zināt, ka jumta logi ielaiž divreiz vairāk gaismas nekā vertikālie logi. Tie ļauj gaismai mainīties atkarībā no diennakts laika, veicinot pilnvērtīgāku miegu un ievērojami uzlabojot garīgo veselību. Ja mājoklim būs nodrošināta plašāka pieejamība dienasgaismai, samazināsies arī elektrības patēriņš," stāsta VELUX ģenerāldirektors Baltijā Dmitrijs Astašonoks.

Mēs ar dzīvo dabu esam cieši saistīti, ja mājā telpaugi sāk nīkuļot, izstīdzēt un maina krāsu, iespējams, kaut kas nav kārtībā ar apkārtējo vidi. Tas ir brīdinājums arī mums, pārliecināties, vai mitināmies pietiekami veselīgās un apgaismotās telpās, vai varbūt ir nepieciešami kādi uzlabojumi.

