Populārākā Jaungada apņemšanās – vairāk sportot

Populārākā Jaungada apņemšanās – vairāk sportot
Foto: pexels.com
Populārākā Jaungada apņemšanās – vairāk sportot

Astoņi no desmit Latvijas iedzīvotājiem izbauda svētku sezonu un paši iesaistās svētku noskaņas radīšanā. Trešdaļai (32 %) svētki vispirms asociējas ar Ziemassvētku eglīti, savukārt 14 % īpaši nozīmīga šķiet dāvanu dāvināšana. Katram piektajam svētku laiks ir arī brīdis, kad pārdomāt aizvadīto gadu, izteikt vēlēšanos un izvirzīt jaunus mērķus.

Saskaņā ar pētījumu aģentūras “Norstat Latvija” datiem, trešdaļa Latvijas iedzīvotāju jaunajā gadā vēlas vairāk kustēties, katrs ceturtais – samazināt ķermeņa svaru, bet vēl 22 % apņēmušies pievērsties veselīgākam uzturam, informēja “Forest Stewardship Council” (FSC).

Zīmīgi, ka gandrīz katrs piektais respondents (19 %) vēlētos vairāk dzīvot šeit un tagad, mazāk raizējoties par pagātni vai nākotni. Savukārt 21 % norāda, ka vēlas kļūt pozitīvāki.

“Kā Ziemassvētki, tā arī Jaunais gads Latvijā ir laiks, kas saistās ar tradīcijām, mājīgumu un dāvināšanu. Nav pārsteigums, ka 83 % iedzīvotāju atzīst – viņi paši aktīvi piedalās svētku noskaņas radīšanā un patiesi izbauda šo laiku. Vienlaikus 15 % vēlētos biežāk satikt tuviniekus un vairāk laika pavadīt kopā ar ģimeni. Tikpat būtiski cilvēkiem šķiet arī veselīga dzīvesveida jautājumi – 29 % vēlas dzīvot veselīgāk, 25 % pievērst lielāku uzmanību uzturam, 12 % samazināt saldumu patēriņu, 8 % – alkohola lietošanu, bet 10 % – sociālajos tīklos pavadīto laiku,” norāda “FSC pārstāve Agnese Pidrike.

Zīmīgi, ka Top 10 Jaungada apņemšanos sarakstā iekļauta arī vēlme dzīvot ilgtspējīgāk (8 %). Tas apliecina, ka arvien vairāk cilvēku apzinās ikdienas izvēļu nozīmi. Līdz ar to arvien aktuālāks kļūst jautājums – kā svētkos pieņemt pārdomātus lēmumus gan, izvēloties dāvanas, gan domājot par to, kādu ietekmi tās atstāj uz apkārtējo vidi.

