Saskaņā ar pētījumu aģentūras “Norstat Latvija” datiem, trešdaļa Latvijas iedzīvotāju jaunajā gadā vēlas vairāk kustēties, katrs ceturtais – samazināt ķermeņa svaru, bet vēl 22 % apņēmušies pievērsties veselīgākam uzturam, informēja “Forest Stewardship Council” (FSC).
Zīmīgi, ka gandrīz katrs piektais respondents (19 %) vēlētos vairāk dzīvot šeit un tagad, mazāk raizējoties par pagātni vai nākotni. Savukārt 21 % norāda, ka vēlas kļūt pozitīvāki.
“Kā Ziemassvētki, tā arī Jaunais gads Latvijā ir laiks, kas saistās ar tradīcijām, mājīgumu un dāvināšanu. Nav pārsteigums, ka 83 % iedzīvotāju atzīst – viņi paši aktīvi piedalās svētku noskaņas radīšanā un patiesi izbauda šo laiku. Vienlaikus 15 % vēlētos biežāk satikt tuviniekus un vairāk laika pavadīt kopā ar ģimeni. Tikpat būtiski cilvēkiem šķiet arī veselīga dzīvesveida jautājumi – 29 % vēlas dzīvot veselīgāk, 25 % pievērst lielāku uzmanību uzturam, 12 % samazināt saldumu patēriņu, 8 % – alkohola lietošanu, bet 10 % – sociālajos tīklos pavadīto laiku,” norāda “FSC pārstāve Agnese Pidrike.
Zīmīgi, ka Top 10 Jaungada apņemšanos sarakstā iekļauta arī vēlme dzīvot ilgtspējīgāk (8 %). Tas apliecina, ka arvien vairāk cilvēku apzinās ikdienas izvēļu nozīmi. Līdz ar to arvien aktuālāks kļūst jautājums – kā svētkos pieņemt pārdomātus lēmumus gan, izvēloties dāvanas, gan domājot par to, kādu ietekmi tās atstāj uz apkārtējo vidi.