Vidējais trīs mēnešu sausuma un mitruma rādītājs šogad Latvijā norāda uz ilgāko ekstremālo sausumu kopš 1964. gada februāra. Vairākās novērojumu stacijās sasniegts ilgākā ekstremālā sausuma rekords, turklāt Zīlānu stacijā, Jēkabpilī, sausums ilgst jau pusgadu.
Visi mēneši kopš pērnā gada augusta Latvijā bijuši ar mazāku nokrišņu daudzumu nekā ierasts. Nokrišņu daudzums, kas reģistrēts no septembra līdz martam, bijis otrais mazākais šī perioda novērojumu vēsturē - kopš 1924. gada. Vēl mazāks nokrišņu daudzums šajā laika posmā novērots 1941.-1942. gadā.
Vadoties pēc sausuma un mitruma rādītāja, jauni sausuma ilguma rekordi šogad sasniegt Zemgalē - Bauskas, Dobeles un Jelgavas novērojumu stacijā, - kā arī Kuldīgā un Jēkabpilī.
Zīlānu novērojumu stacijā, kas atrodas Jēkabpilī, ekstremāls sausums turpinās kopš pērnā gada oktobra vidus jeb 19 dekādes pēc kārtas. Vēl garāks sausuma periods Latvijā iepriekš reģistrēts tikai Ventspils novada Vičakos - tas aizsākās 1962. gada decembrī un turpinājās 23 dekādes jeb 230 dienas.
Sausuma un mitruma rādītāju aprēķina no datiem par reģistrēto nokrišņu daudzumu, un tas neatspoguļo augsnes mitrumu. Pēc pagājušā gada slapjās vasaras daudzviet valstī saglabājas pietiekami mitra augsne.
Sinoptiķi prognozē, ka aprīļa pēdējā dienā Latvijā gaidāms neliels lietus un slapjš sniegs, dažbrīd līs arī maija sākumā, bet kopējais nokrišņu daudzums, visticamāk, būs mazs, tādēļ sausums saglabāsies un lielā valsts daļā pat pastiprināsies.
Jau ziņots, ka maijs Latvijā nāks ar strauju temperatūras kāpumu, bet vasarīgi siltas dienas nomainīs vēsāks laiks.