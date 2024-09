Privātmāju iedzīvotājiem Ogrē iespēja informēt, kā viņu mājoklī tiek šķiroti bio atkritumi, un iegūt balvas

“CleanR” klienti, kuri līdz 14. oktobrim BIO šķirošanas reģistrā norādīs informāciju par savu mājsaimniecību, varēs piedalīties četrās izlozēs un saņemt dažādas saimniecībā noderīgas lietas. Proti, BIO kompostējamus maisiņu iepakojumus bioloģiski noārdāmo atkritumu ērtākai šķirošanai, kādu no desmit BIO šķirošanas kastēm iekštelpām (5 l) vai vienu no trīs lielajām komposta kastēm (350 l). Kopā tiks izlozētas 83 balvas, to ieguvējus informēsim individuāli.

Iesniegt informāciju BIO šķirošanas reģistram var pašapkalpošanās portālā manai.videi.lv var dažos soļos:

Atveriet sadaļu “Konts”. Pēc tam izvēlieties sadaļu “Līgumi” un nospiediet pogu “Skatīt”. Līguma sadaļā “Darbības” izvēlēties “mājiņas” ikonu. Izvēloties minēto ikonu, atvērsies aptaujas dialoga logs, kur būs jānorāda šāda informācija: Adreses tips (no saraksta) Vai adresē tiek kompostēti atkritumi (Jā vai Nē) Vai šķirojat publiskajos punktos? (Jā vai Nē)

Tad, kad būsiet visu nepieciešamo informāciju ievadījis, jāspiež poga “Mainīt”. Ja informācija būs veiksmīgi nomainīta, tad redzēsiet paziņojumu “Adreses tips veiksmīgi nomainīts”.

Jau vēstīts, ka, sākot ar šā gada janvāri, bioloģisko atkritumu šķirošana Latvijas iedzīvotājiem ir obligāta. Pareizi šķirojot bioloģiskos atkritumus, iedzīvotāji var ietaupīt, proti, tarifs ir par 40% lētāks nekā nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas tarifs.

Ko darīt, ja bioloģiskos atkritumus vēl nekompostējat vai nešķirojat, taču vēlētos to darīt? Bez maksas pieteikt bioloģisko atkritumu konteineru vai iegādāties speciālas kastes ērtākai kompostēšanai iespējams “CleanR” pašapkalpošanās portālā manai.videi.lv vai “CleanR” klientu apkalpošanas centrā!

Informāciju sagatavoja "CleanR"