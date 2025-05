Purvīša balva pasniegta māksliniekam Korovinam

Korovins tika nominēts un finālā pēc ekspertu vērtējuma virzīts par personālizstādi "Nomirsim kopā", kas bija skatāma Rotko muzejā Daugavpilī no pagājušā gada marta līdz maijam. Līdz ar šo apbalvojumu mākslinieks ieguvis arī naudas balvu - 28 500 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Devītās Purvīša balvas ieguvēju žūrijas vārdā piektdienas vakarā svinīga pasākuma laikā paziņoja LNMM direktores vietniece krājuma darbā Iveta Derkusova un SIA "Alfor" valdes priekšsēdētājs Jānis Zuzāns.

Uz balvu šogad pretendēja arī Indriķis Ģelzis par personālizstādi "Ūdeņaina dienas actiņa", Ieva Kraule-Kūna par personālizstādi "Rīma", Inga Meldere un Luīze Nežberte par kopizstādi "Saulstāves", Luīze Rukšāne par personālizstādi "Locījuma vietas", Krišs Salmanis par personālizstādi "Rūgts", Elza Sīle par personālizstādi "Zaķīšu pirtiņa/ bailes un trīsas" un Paula Zvane par personālizstādi "Neredzams".

Par Purvīša balvas laureātu lēma starptautiska žūrija septiņu mākslas ekspertu sastāvā, izvērtējot astoņu finālistu nominētos darbus, kas līdz 8.jūnijam aizvien ir skatāmi kandidātu kopizstādē LNMM Lielajā zālē.

Žūrijā strādāja mākslas zinātniece, LNMM Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja Astrīda Rogule, kura deleģēta aizvietot LNMM direktori Māru Lāci, Purvīša balvas patrons, SIA "Alfor" valdes priekšsēdētājs un mākslas kolekcionārs Zuzāns, galerists, kurators, Dānijas izstāžu telpas "Kunsthal 44 Møen" līdzdibinātājs Renē Bloks un franču kurators, mākslas kritiķis, grāmatas "Attiecību estētika" autors, bijis izstāžu un biennāļu kurators visā pasaulē, viens no mākslas institūcijas "Montpellier Contemporain" dibinātājiem un direktors Nikolā Burjo.

Žūrijā strādāja arī Kopenhāgenas mākslas telpas "Overgaden - Laikmetīgās mākslas institūts" vadītāja un galvenā kuratore Rea Dalla, neatkarīga kuratore, rakstniece, pasniedzēja, Atēnu Kunsthalles un mākslas un kultūras žurnāla "South as a State of Mind" dibinātāja, Atēnu Mākslas biroja vadītāja un "documenta 14" līdzkuratore, kura nesen iecelta par Atikas reģiona kultūras direktori Grieķijā, Marina Fokidis un mākslas kolekcionāre, "VV Foundation" dibinātāja Vita Liberte.

Kā informēja Sujunšalijeva, žūrijas sēde ilga vairāk nekā piecas stundas. Notika izstādes apskate un sarunas ar katru mākslinieku. Pēc tam žūrijas dalībnieki diskutēja par katru no astoņām ekspozīcijām un pie lēmuma nonāca, balsojot divās kārtās. Pēc pirmā balsojuma izvirzījās trīs līderi. Pēc otrā balsojuma ar balsu vairākumu tika noteikts uzvarētājs.

Korovina ekspozīciju "Nomirsim kopā" žūrija raksturoja kā saskaņotu, pārliecinošu un dziļi rezonējošu - izstādi, kurā līdzās pastāv humors, prieks un skumjas. Žūrijas vērtējumā, šī izstāde ar pārsteidzošu skaidrību izvirza būtisko jautājumu par to, ko nozīmē būt laikmetīgam šodien.

Izstādi veido darbi, kas radīti gandrīz klasiskā manierē, aicinot skatītājus apstāties, uzmanīgi vērot un pievērsties katrā darbā ieaustajām niansēm un detaļām. Žūrija nākusi pie atziņas, ka Korovina izstādes atskaites punkts ir atkārtojums. Darbu kopums piedāvā minimālistisku, spēcīgu vēstījumu, kas runā par dzīvi un nāvi, par kopīgu pieredzi, kas atklājas caur dažādām nozīmju nokrāsām. Mākslinieka konceptuālā pieeja un ekspozīcija likusi žūrijai saskatīt laikmetīgu, izaicinošu un oriģinālu redzējumu. "Tā ir svaiga pieeja tradicionālai formai - tāda, kas mudina pārdomāt šķietami nenozīmīgos, ikdienišķos mirkļus, kuri galu galā veido katra no mums vienīgo un ierobežoto dzīvi," par Korovina izstādi pauž žūrija.

Svētdien, 25.maijā, plkst.12 mākslas zinātnieces Astrīdas Rogules vadībā muzejā būs iespēja satikt un iepazīt "Purvīša balvas 2025" ieguvēju. Sarunas laikā Korovins sniegs savu komentāru par izstādes mākslas darbiem, tapšanas procesu un ar to saistītajiem izaicinājumiem. Vienlaikus apmeklētāji varēs uzdot māksliniekam sev interesējošus jautājumus.

No 12.aprīļa līdz 23.maijam muzejā norisinājās "Purvīša balvas 2025" izstādes apmeklētāju balsojums, ļaujot noteikt publikas simpātiju. Skatītāju simpātiju balvu ieguva māksliniece Luīze Rukšāne. To viņai pasniedza Mākslas muzeju Jauniešu kluba pārstāvji, norādot, ka tikpat interesanti, cik darbi, ir arī to skatītāju viedokļi.

Purvīša balva dibināta 2008.gada janvārī un tiek pasniegta reizi divos gados. Tā ir lielākā un prestižākā balva vizuālās mākslas jomā Latvijā. Balvas finansiālais apjoms ir 28 500 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Pirmo Purvīša balvu ieguva Katrīna Neiburga par videoinstalācijām "Solitūde" un "Topoloģija". Viņai sekoja Kristaps Ģelzis par personālizstādi "Varbūt", Andris Eglītis par personālizstādi "Zemes darbi", Miķelis Fišers par personālizstādi "Netaisnība", Krišs Salmanis, Anna Salmane un Kristaps Pētersons par izstādi "Dziesma", Ieva Epnere par personālizstādi "Dzīvo atmiņu jūra", Amanda Ziemele par personālizstādi "Kvanta matu implanti" un Ance Eikena par personālizstādi "Dievs Tēvs Debesīs".

Purvīša balvas konkursu vizuālajā mākslā organizē LNMM sadarbībā ar balvas patronu SIA "Alfor" un kultūras projektu aģentūru "Indie". Purvīša balvas īstenošanā līdzdarbojas biedrība "Mākslas platforma". Līdz ar devītās Purvīša balvas pasniegšanu SIA "Alfor" un Zuzāns noslēdz sadarbību ar Purvīša balvas institūciju.