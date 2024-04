Raimonda Zommera 3 zelta ieteikumi, kā ieekonomēt laiku, nervus un naudu

1. Visa pamatā – plānošana



Lai saplānotu pilnvērtīgas maltītes visai nedēļai, ir vajadzīgs taktisks plāns. Pirms veikala apmeklējuma sastādi iepirkumu sarakstu, īpaši piedomājot pie tā, cik cilvēkiem jāgatavo ēst un cik maltītes dienā nepieciešamas katram ģimenes loceklim. Nenoliedzami, katram ir savs dzīves ritējums un var būt situācijas, kad ģimenes locekļi aizvada kādu no ēdienreizēm ārpus mājas. Kad sastādi iepirkumu sarakstu, aplūko kādi produkti jau ir pieejami mājās, lai nenopirktu vienu un to pašu lietu divreiz, vai tieši otrādi – neaizmirstu to iegādāties. Plānojot maltītes, svarīgi ir uzdot arī jautājumu – kas mums kā ģimenei garšo un kādus produktus vēlamies ikdienā ēst.

2. Dodies uz veikalu ar atvērtu prātu

Apmeklējot veikalu, vadies pēc iepriekš sagatavotā produktu saraksta. Lai sagatavotu pilnvērtīgas maltītes nepieciešams iekļaut produktus no dažādām produktu grupām, piemēram, dārzeņus, augļus, graudaugu produktus, piena produktus, gaļu vai zivis, lai uzņemtu visas ķermenim nepieciešamās uzturvielas. Turklāt, domājot par nedēļas ēdienreizēm, nevajag baidīties no saldētās produkcijas, ko var uzglabāt saldētavā. Piemēram, ja kādā no nedēļas dienām ir saspringts grafiks vai arī bērni atgriežas no skolas ātrāk, tad ir iespēja kādu produktu ātri uzcept vai uzvārīt, nepatērējot daudz laika. Vienlaikus svarīgi iepirkšanās reizēs saglabāt atvērtu prātu – ja kādam produktam veikalā ir akcija, tad to iegādājies nākamās nedēļas maltītēm, kurus vari glabāt arī krājumos, tādējādi arī ietaupot naudu. “Maxima” iniciatīvas "Cenu līderi” piedāvājumā pieejami dažādi produkti, kurus viegli vari uzglabāt krājumos, lai izsalkuma pilnā brīdī vai dienā, kad nav laika gatavot, varētu celt galdā. Piemēram, uzglabā mājās pelmeņus “Lido” ar vistas gaļu, ko viegli varēsi uzvārīt pāris minūšu laikā, savukārt, ja brokastu rītā vēlies sajust beķerejas atmosfēru, izvēlies ”Latvijas Maiznieka” kruasānus ar sviestu, kurus pēc uzcepšanas vari papildināt ar zemesriekstu sviestu “Nutego”. Tāpat savus mājas ledusskapja un pieliekamā plauktus vari papildināt ar dažādām uzkodām un produktiem, kuri vēlāk var noderēt maltītes pagatavošanai vai ātrai naškošanai, lai remdētu izsalkumu. Piemēram, izvēlies štovētus kāpostus ar karamelizētiem sīpoliem, konservētus zaļos zirnīšus “Well Done”, pastu Tortellini ar šķiņķi “Bertagni”, tunča gabaliņus savā sulā “John West”. Tai pat laikā, ja ir kāre pēc veselīgām uzkodām, uzturu vari papildināt ar žāvētu mango “Arimex”, pistācijām “Jumbo Arimex”.



3. Sagatavo vairāk maltītes, lai turpmākā nedēļā ir mazāk jāgatavo

Lai jaunā darba nedēļa būtu saplānota un lai pēc darba nebūtu jāpavada vairākas stundas gatavojot maltīti, jau brīvdienās var ieplānot dažādu maltīšu sastāvdaļu iepriekšēju sagatavošanu – piemēram, savārīt jau laicīgi buljonu, sadalīt to pa trauciņiem un ielikt ledusskapī, tādējādi vakarā gatavošana būs daudz ātrāka. Ja pēc maltītes kādi produkti paliek pāri, jādomā veidi, kā šo produktu var izmantot nākamās dienas maltītē. Piemēram, ja vienā dienā ir gatavots cepetis, nākamā dienā to var sagriezt un izmantot zupas pagatavošanā, sendvičos, vai arī izmantot mērces pagatavošanai, turklāt aizvadītās dienas cepetis būs lieliska piedeva rīta omletei.

“Vienmēr ir jādomā, kā izlietot pāri palikušos produktus, jo viss, ko mēs neapēdam un izmetam ārā, negatīvi ietekmē ģimenes budžetu. Es aicinu iedzīvotājus nebaidīties improvizēt un smelties idejas no jau mājās esošajiem produktiem – kā tos radoši un nebijušos veidos integrēt maltītēs, lai to garšu nianses negarlaikotu mūs ikdienā. Piemēram, cepot uz pannas sīpolus un burkānus ar ķiplokiem kā sagatavi zupai, varam uzsautēt vairāk un pusi atstāt uz nākamo dienu. Tad, pieliekot gaļu un saldo krējumu vai tomātu mērci, jau būs gatava puse maltītes, atliks vien to papildināt ar kārotajām piedevām,” ieteikumā dalās “Maxima Latvija” garšu vēstnesis un šefpavārs Raimonds Zommers.