Piektdiena, 13. marts, 2026 11:01

"Rīgas mežos" pavasaris sāksies ar putnu būrīšu talkām, arī Tīnužu pagastā

"Rīgas mežos" pavasaris sāksies ar putnu būrīšu talkām, arī Tīnužu pagastā
Foto: rigasmezi.lv
"Rīgas mežos" pavasaris sāksies ar putnu būrīšu talkām, arī Tīnužu pagastā

SIA “Rīgas meži” vides izglītības programma “EkVidO” ar putnu būrīšu sagatavošanas talkām uzsāk pavasara aktivitātes. Martā un aprīlī uzņēmuma apsaimniekotajās teritorijās un izglītības iestādēs notiks septiņi pasākumi, tostarp Ogres novadā, kuros iedzīvotāji – īpaši bērni – aicināti praktiski iesaistīties rūpēs par pilsētas dabas daudzveidību, informē uzņēmumā.

Talkas norisināsies no 16. marta līdz 24. aprīlim. 19. martā no plkst. 10.00 līdz 11.00, ieskandinot Pasaules meža dienu, putnu būrīšu meistarošanas pasākums notiks “Rīgas mežu” vides izglītības centrā “EkVidO” sadarbībā ar Ogres Centra pamatskolu.

Talku laikā izgatavotie būrīši pēc tam tiks izvietoti “Rīgas mežu” apsaimniekotajās teritorijās, veicinot putnu daudzveidību pilsētas mežos un parkos, vēsta uzņēmumā.

Sabiedrības interese par šādām aktivitātēm pieaug – pētījumi rāda, ka arvien vairāk iedzīvotāju atbalsta bioloģiskās daudzveidības veicināšanu pilsētā, tostarp putnu būrīšu izvietošanu un dabai draudzīgus risinājumus zaļajās teritorijās, norāda uzņēmumā. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka vienā pasākumā piedalās ap simts dalībnieku un lielākā daļa no tiem ir bērni.

Pasākumos aicināti piedalīties arī iedzīvotāji, taču uzņēmuma pārstāvji lūdz ņemt vērā, ka būru sagatavju skaits ir ierobežots.

Lai nodrošinātu putniem ligzdošanas vietas un novērstu kaitēkļu vairošanos, uzņēmuma “Rīgas meži” apsaimniekotajās teritorijās ik gadu tīra un labo esošos būrīšus, kā arī uzstāda jaunus. Turklāt būrīši top no uzņēmuma mežos augušajiem kokiem un sagataves veido “Rīgas mežu” speciālisti.

“Rīgas mežu” vides izglītības programmas “EkVidO” pārstāvji aicina iedzīvotājus rūpēties par pašu izliktajiem putnu būrīšiem, regulāri tos tīrīt un salabojot.

