Piektdiena, 19.12.2025 13:16
Lelde, Sarmis
Piektdiena, 19.12.2025 13:16
Lelde, Sarmis
Piektdiena, 19. decembris, 2025 11:40

Rīgas zoodārzā pirmo reizi dzimis sliņķu mazulis, var vērot tiešraidi

OgreNet / Leta
Rīgas zoodārzā pirmo reizi dzimis sliņķu mazulis, var vērot tiešraidi
Ekrānšāviņš no www.rigazoo.lv/slinku-tiesraide
Piektdiena, 19. decembris, 2025 11:40

Rīgas zoodārzā pirmo reizi dzimis sliņķu mazulis, var vērot tiešraidi

OgreNet / Leta

Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā 12. decembrī dzimis Linneja divpirkstu sliņķu (Choloepus didactylus) mazulis. Tas ir pirmais sliņķu mazulis Rīgas zooloģiskā dārza vēsturē un arī pirmais pēcnācējs vecākiem - mātītei Lelei un tēviņam Lūkasam.

Rīgas zooloģiskā dārza pārstāve Roberta Treija stāsta, ka mamma ar mazuli lielākoties uzturas ekspozīcijas stūrī, kur jūtas droši un mierīgi. Mazulis daudz guļ, bet ik pa laikam mostas, lai paēstu vai izstaipītos - sliņķu mazuļa gadījumā tas nozīmē pastaigu pa mammas ķermeni, arī pa muguru un pat mēģinājumus uzkāpt mammai uz galvas, atklāj Treija, piebilstot, ka kopumā abi jūtas labi un uzvedas mierīgi.

Viņa arī skaidro, ka noskaidrot mazuļa dzimumu varēs tikai pēc pāris mēnešiem, kad mazulis sāks uz neilgiem mirkļiem norāpties no mammas vēdera, lai pētītu apkārtni. Tā arī būs pirmā iespēja zoodārza dzīvnieku kopējiem un veterinārārstiem mazulim veikt veterināro apskati.

Sliņķu ģimene dzīvo Vides izglītības centra "Zinarium" ekspozīcijā kopā ar bruņnešiem un Geldi kalimiko pērtiķiem.

Speciālisti skaidro, ka sliņķi mazuli iznēsā aptuveni sešos mēnešos, un mātīte parasti dzemdē vienu mazuli. Tikko dzimis mazulis ir aptuveni 25 centimetrus garš un sver ap 350 gramiem. Dzīves pirmās nedēļas tas pavada cieši pie mātes, ieķēries tās garajā krūšu un vēdera apmatojumā. Sliņķi ir izteikti koku iemītnieki - arī dzemdības, barošana un atpūta notiek, karājoties kokos. Šie dzīvnieki ir aktīvāki naktī, ar ļoti lēnu vielmaiņu un īpašiem pielāgojumiem dzīvei koku vainagos, skaidro zoodārza pārstāvji.

Sliņķu tiešraidi var vērot Rīgas zooloģiskā dārza mājaslapā "www.rigazoo.lv/slinku-tiesraide".

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?