Rīgas zooloģiskā dārza pārstāve Roberta Treija stāsta, ka mamma ar mazuli lielākoties uzturas ekspozīcijas stūrī, kur jūtas droši un mierīgi. Mazulis daudz guļ, bet ik pa laikam mostas, lai paēstu vai izstaipītos - sliņķu mazuļa gadījumā tas nozīmē pastaigu pa mammas ķermeni, arī pa muguru un pat mēģinājumus uzkāpt mammai uz galvas, atklāj Treija, piebilstot, ka kopumā abi jūtas labi un uzvedas mierīgi.
Viņa arī skaidro, ka noskaidrot mazuļa dzimumu varēs tikai pēc pāris mēnešiem, kad mazulis sāks uz neilgiem mirkļiem norāpties no mammas vēdera, lai pētītu apkārtni. Tā arī būs pirmā iespēja zoodārza dzīvnieku kopējiem un veterinārārstiem mazulim veikt veterināro apskati.
Sliņķu ģimene dzīvo Vides izglītības centra "Zinarium" ekspozīcijā kopā ar bruņnešiem un Geldi kalimiko pērtiķiem.
Speciālisti skaidro, ka sliņķi mazuli iznēsā aptuveni sešos mēnešos, un mātīte parasti dzemdē vienu mazuli. Tikko dzimis mazulis ir aptuveni 25 centimetrus garš un sver ap 350 gramiem. Dzīves pirmās nedēļas tas pavada cieši pie mātes, ieķēries tās garajā krūšu un vēdera apmatojumā. Sliņķi ir izteikti koku iemītnieki - arī dzemdības, barošana un atpūta notiek, karājoties kokos. Šie dzīvnieki ir aktīvāki naktī, ar ļoti lēnu vielmaiņu un īpašiem pielāgojumiem dzīvei koku vainagos, skaidro zoodārza pārstāvji.
Sliņķu tiešraidi var vērot Rīgas zooloģiskā dārza mājaslapā "www.rigazoo.lv/slinku-tiesraide".