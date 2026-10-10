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Sestdiena, 10. oktobris, 2026 09:25

Rīgas zoodārzs šodien piedāvā lielu atlaidi apmeklētājiem, kuru vārdā vai uzvārdā atrodams dzīvnieka nosaukums

Leta/OgreNet
Rīgas zoodārzs šodien piedāvā lielu atlaidi apmeklētājiem, kuru vārdā vai uzvārdā atrodams dzīvnieka nosaukums
Foto: Rīgas dome
Sestdiena, 10. oktobris, 2026 09:25

Rīgas zoodārzs šodien piedāvā lielu atlaidi apmeklētājiem, kuru vārdā vai uzvārdā atrodams dzīvnieka nosaukums

Leta/OgreNet

Šodien Rīgas Zooloģiskajā dārzā sākas "Dzīvnieku dienas". Tas nozīmē, ka apmeklētāji, kuru vārdā vai uzvārdā atrodams dzīvnieka nosaukums, saņems 50% atlaidi ieejas biļetei, bet tiem, kuriem dzīvnieka vārds būs atrodams gan vārdā, gan uzvārdā, ieeja zoodārzā būs bez maksas.

Lai saņemtu atlaidi, kasē būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja dzīvnieka nosaukums vārdā vai uzvārdā ir citā valodā, apmeklētājam jāspēj apliecināt tā nozīme, piemēram, uzrādot vārdnīcas šķirkli vai citu uzticamu avotu.

Apmeklētāji pirms došanās uz zoodārzu aicināti rūpīgi izpētīt sava vārda un uzvārda nozīmi. Apmeklētājiem jāņem vērā, ka dzīvnieku pasaulē ietilpst arī putni, rāpuļi, abinieki, zivis, kukaiņi un citas radības, tādēļ iespējami arī neparastāki atradumi vārdos un uzvārdos.

Zooloģiskais dārzs informē, ka "Dzīvnieku dienu" nedēļas nogalē apmeklētāji zoodārzā varēs baudīt pastaigu līdz pat plkst. 19.

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