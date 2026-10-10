Rīgas zoodārzs šodien piedāvā lielu atlaidi apmeklētājiem, kuru vārdā vai uzvārdā atrodams dzīvnieka nosaukums

Lai saņemtu atlaidi, kasē būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja dzīvnieka nosaukums vārdā vai uzvārdā ir citā valodā, apmeklētājam jāspēj apliecināt tā nozīme, piemēram, uzrādot vārdnīcas šķirkli vai citu uzticamu avotu.
Apmeklētāji pirms došanās uz zoodārzu aicināti rūpīgi izpētīt sava vārda un uzvārda nozīmi. Apmeklētājiem jāņem vērā, ka dzīvnieku pasaulē ietilpst arī putni, rāpuļi, abinieki, zivis, kukaiņi un citas radības, tādēļ iespējami arī neparastāki atradumi vārdos un uzvārdos.
Zooloģiskais dārzs informē, ka "Dzīvnieku dienu" nedēļas nogalē apmeklētāji zoodārzā varēs baudīt pastaigu līdz pat plkst. 19.