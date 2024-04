Risinājumi bērnistabai, kurā mīt vairāki skolēni

"Neliela, ērti un funkcionāli iekārtota istaba ir daudz mājīgāka nekā platības ziņā lielāka, bet nemākulīgi mēbelēta telpa. Būtiski, lai istabā ir vismaz viens rakstāmgalds ar labu apgaismojumu, pie kura bērni var ērti apsēsties, zīmēt, pildīt mājasdarbus vai nodoties rokdarbiem. Istabā jāizbrīvē arī pietiekami daudz vietas rotaļām uz grīdas, kā arī skapjiem un plauktiem, kuros glabāt bērnu drēbes, rotaļlietas un grāmatas," galvenās skolēnu istabas īpašības uzskaita IKEA interjera dizainers Darius Rimkus.



Istaba, kas aug kopā ar bērnu



Interjera dizainers norāda, ka bieži vien vecāki taupības nolūkos iekārto bērnistabu ar mēbelēm, kas ir domātas pieaugušajiem. Patiesībā izdevīgāk ir iegādāties bērnu mēbeles, jo tās ne tikai ir lētākas, bet arī aug kopā ar bērnu un rada bērniem drošu un piemērotu vidi, kurā justies labi.

"Lai skolas laikā ik pa pāris gadiem nebūtu jāpārkārto bērnistaba, ieteicams izvēlēties ergonomiskas mēbeles, ko var pielāgot bērna vecumam: pagarināmas gultas, rakstāmgaldus un krēslus ar maināmu augstumu, skapjus, ko var papildināt ar jauniem moduļiem un pielāgot jaunām vajadzībām. Vecāki un bērni būs ieguvēji, ja bērnistabas interjeru izdosies izveidot tādu, lai skolas gados nevajadzētu to krasi mainīt un izvēlētās mēbeles arī pēc vairākiem gadiem neizskatītos bērnišķīgi," stāsta D. Rimkus.



Daudzfunkcionālas mēbeles



Interjera dizainers uzsver, ka mēbeļu un to piederumu funkcionalitāte ir īpaši būtiska, ja vienu istabu dala divi vai vairāki skolas vecuma bērni.

"Divstāvu gulta ir interesanta bērniem, kā arī aizņem maz vietas. Cits risinājums ir paaugstināta gulta ar rakstāmgaldu un skapi apakšā. Šāda kombinācija aizņem tikai divus kvadrātmetrus," komentē D. Rimkus.



Īpaša zona rotaļām



Neatkarīgi no bērna vecuma, istabā ir vajadzīga atsevišķa vieta rotaļām un radošajām aktivitātēm. Ir iespējams iztikt bez speciālām mēbelēm, nepieciešama vien brīva vieta uz grīdas, viegli kopjams paklājs mājīgumam un daži mantu uzglabāšanas risinājumi.



"Bērnistabu ir grūti iedomāties bez kastēm un groziem rotaļlietām un citiem sīkumiem, kā arī sienas plauktiem. Ja mantas krājas uz grīdas vai citām virsmām, telpa, īpaši, ja tā ir neliela, ātri vien izskatās nekārtīga," komentē interjera dizainers.



Rotaļu zonā labi iederas mantu uzglabāšanas kastes ar ritenīšiem un pufi, ko var ērti pastumt pagultē, kad tie nav nepieciešami.



Lielāko nekārtību rada sīkumi



Mazā istabā īpaši svarīgi ir katrai lietai, pat vismazākajai, atrast savu vietu. Skolēniem ir īpaši daudz rakstāmpiederumu, rīku zīmēšanai un pierakstu burtnīcu. Visām šīm mantām ir nepieciešama sava vieta, lai tās nebūtu izmētātas pa rakstāmgaldu un neradītu nekārtību, kas galu galā traucē koncentrēties.



"Perforētie dēļi ir lieliski piemēroti dažādu sīkumu glabāšanai. Tos var viegli personalizēt un papildināt ar dažādiem āķiem, plauktiem un klipšiem. Tie ir tik universāli, ka uz tiem atrodas vieta pat mugursomai, ūdens pudelei un dažādiem mācību materiāliem. Trauki rakstāmpiederumiem, dokumentu turētāji, kā āri citi galda organizatori palīdz ieviest un uzturēt kārtību," stāsta IKEA interjera dizainers.



Personīgā teritorija – svarīga arī bērniem



Interjera speciālists norāda, ka vēl viens izaicinājums, iekārtojot vienu istabu vairākiem skolēniem, ir nodrošināt katram savu personīgo telpu. Tomēr pat nelielu istabu var iekārtot tā, lai nodalītu zonas un izvairītos no bērnu domstarpībām.



"Telpu var sadalīt ar krāsu palīdzību – nokrāso sienas, skapīšus un varbūt vēl kādu mēbeli katra bērna iecienītākajā krāsā, lai viņš justos kā saimnieks savā istabas stūrītī. Blakus gultām var likt atvērta tipa plauktus, kuros iespējams izvietot bērna mīļlietas, trofejas, grāmatas, zīmējumus un citus viņam nozīmīgus priekšmetus," iesaka D. Rimkus.



Kā sagatavoties skolai?



Interjera dizainers norāda, ka, tuvojoties mācību gadam, rūpīgi jāapdomā, kā mainījušās bērnu vajadzības, kas viņiem vairs nav aktuāli, un tad attiecīgi jāpārkārto bērnistaba. Varbūt ir pienācis laiks lielākam rakstāmgaldam vai mācību piederumiem trūkst kāda atvilktņu skapīša? Nepieciešams jauns skapis vai var pārveidot un papildināt jau esošo? Iespējams, pietiek ar dažiem svaigiem akcentiem, piemēram, paklāju, aizkariem, spilveniem, rakstāmpiederumu traukiem vai kādu interjera priekšmetu. Tas ir vieglākais un ekonomiskākais veids, lai ienestu svaigas vēsmas istabā.