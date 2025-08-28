Rīt Latvijā atgriezīsies vasarīgs laiks

Naktī būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +4, +9 grādi, bet piekrastē būs par dažiem grādiem siltāks, un tur gaiss neatdzisīs vairāk par +9, +12 grādiem.
Arī Rīgā naktī nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs ap +10 grādiem.
Dienā mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, bet būtiski nokrišņi Latvijā nav gaidāmi.
Pūtīs lēns vējš. Laiks kļūs siltāks un maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +18, +23 grādu robežās.
Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies virs +20 grādiem.