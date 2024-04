Roku mazgāšana – viens no vienkāršākajiem infekciju slimību profilakses pasākumiem

Roku higiēna ir ļoti būtiska neskaitāmu slimību profilaksei, stāsta farmaceite. Ikdienā ar rokām, pieskaroties mutei, degunam un acīm, varam pārnest dažādus slimību ierosinātājus no virsmām, priekšmetiem vai pēc tiešiem kontaktiem ar apkārtējiem. Roku mazgāšana ir viens no vienkāršākajiem profilakses pasākumiem, kas var palīdzēt novērst dažādas elpceļu un zarnu trakta saslimšanas.



Kas jāzina par roku mazgāšanu?



I.Priedniece atgādina – rokas ir jāmazgā:

pirms un pēc ēšanas, ēst gatavošanas un ēdiena pasniegšanas;

pēc tualetes apmeklēšanas;

pēc deguna šņaukšanas, klepošanas vai šķaudīšanas;

atnākot mājās, pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas;

pēc pieskaršanās dzīvniekiem;

pirms zāļu lietošanas;

pirms un pēc slimnieku aprūpes, kā arī brūču apkopšanas un pārsēju nomaiņas;

visos citos gadījumos, kad rodas šaubas par roku tīrību.



Vislabāk roku mazgāšanai izmantot šķidrās ziepes, nevis ziepju gabalu, jo uz ziepju gabala, kā arī ziepju traukos var saglabāties dažādi slimību ierosinātāji, skaidro farmaceite.



Gadījumos, kad rokas nav iespējams nomazgāt, var izmantot roku dezinficēšanai paredzētos speciālos līdzekļus. Tos izmanto, ja rokas nav acīmredzami netīras.



Mazgā rokas pareizi!



Lai roku mazgāšana būtu pēc iespējas efektīvāka, ir svarīgs mazgāšanas ilgums un tehnika. Svarīgi ņemt vērā:

rokas un apakšdelmi jāsaslapina zem tekoša ūdens;

jālieto ziepes, tās rokās saputojot;

rokas jāmazgā vismaz 20 sekundes, mazgājot visas roku virsmas – kārtīgi no visām pusēm (plaukstas, to virspusi, pirkstus, pirkstu starpas, kā arī jāiztīra zem nagiem);

rokas ir jānoskalo zem tekoša ūdens vismaz 10 sekundes;

rokas noslauka dvielī – sabiedriskās vietās šim nolūkam ieteicams izmantot papīra dvieļus. Kopējai lietošanai auduma dvieļi nav ieteicami.



Roku mazgāšana – ieradums no bērnības



Farmaceite uzsver – ir ļoti būtiski bērniem mācīt pareizu roku mazgāšanu jau no agras bērnības, lai veicinātu to kā neatņemamu ikdienas higiēnas sastāvdaļu. Mazgājiet rokas kopā ar bērniem, māciet viņiem pareizu roku mazgāšanas tehniku, izstāstot un parādot to pa soļiem. Skaidrojiet bērnam, kāpēc šis process ir tik svarīgs. Palīdziet bērnam iemācīties, kādos gadījumos rokas ir noteikti jāmazgā – atgādiniet to un rādiet personīgo piemēru.



Lai tīras rokas un stipra veselība!