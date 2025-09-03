Šā gada vasara Latvijā - drēgnākā kopš 2017.gada

Jūnija, jūlija un augusta vidējā gaisa temperatūra bija +16,4 grādi jeb divas grāda desmitdaļas zem normas. Iepriekšējā vasara, kas vēsāka par normu, bija 2017.gadā, kad vidējā gaisa temperatūra nepārsniedza +15,6 grādus.
Visaukstākā vasara Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē piedzīvota 1928.gadā - tās vidējā temperatūra bija vien +12,7 grādi. Karstākā vasara bija 2021.gadā, kad vidējā gaisa temperatūra pakāpās līdz +18,8 grādiem.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji šovasar bija 272 milimetri jeb 122% no normas, sasniedzot augstāko rādītāju kopš 2016.gada, kad trīs mēnešu kopējais lietus daudzums bija 312 milimetri. Togad lietainākais mēnesis bija augusts, savukārt šogad lielākais nokrišņu daudzums valstī vidēji bija jūlijā un augustā lija vismazāk.
Šogad tikai februārī, martā un augustā nokrišņu daudzums Latvijā vidēji bijis mazāks par normu. Trīs mēnešos - maijā, jūnijā un augustā - gaisa temperatūra bijusi zemāka par normu jeb 1991.-2020.gada vidējo rādītāju.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem septembris Latvijā būs siltāks un nedaudz sausāks nekā ierasts.