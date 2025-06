"Sadales tīkla" praktiski ieteikumi elektrodrošai vasarai

Sākoties vasaras brīvlaikam un atvaļinājumu periodam, AS "Sadales tīkls" aicina ikvienu būt piesardzīgam elektrības tuvumā un sniedz sešus praktiskus elektrodrošības ieteikumus.

Uzmanies, lietojot elektroierīces ūdens tuvumā

Ūdens un elektrības savienojums ir bīstams – to zina daudzi, tomēr ne vienmēr tas attur no nepietiekami piesardzīgas elektroierīču lietošanas ūdens tuvumā. Tipisks piemērs ir rozetei pieslēgtas ierīces (piemēram, lādētājam pieslēgts viedtālrunis) izmantošana, esot vannā, vai baseina tuvumā novietots pagarinātājs. Pērn bīstamu elektrotraumu no baseinā iekrituša pagarinātāja guva mazs puika.

Ļoti uzmanīgam jābūt arī, lietojot vai uzstādot ūdens apsildes un apgādes iekārtas, piemēram, elektrisko boileru vai ūdenssūkni. Šādu iekārtu uzstādīšanas vai remonta darbus visdrošāk ir uzticēt elektrospeciālistiem!

Neizmanto ārā telpām domātas elektroiekārtas

Izmantošanai telpās paredzētās elektroiekārtas (sadzīves elektronika, iekštelpu pagarinātāji, gaismas virtenes u.c.) ir bīstami lietot ārā, jo, ierīcei nonākot saskarē ar mitru vidi, var notikt īssavienojums. Kādos apstākļos ierīci paredzēts lietot, norāda IP marķējums:

"IP20" nozīmē, ka iekārta ir paredzēta lietošanai tikai sausās telpās, jo iekārtas izolācija nav mitrumizturīga;

"IP44" nozīmē, ka iekārta ir paredzēta lietošanai ārā un ir izturīga pret mitrumu un laikapstākļu maiņu, taču nav paredzēta iemērkšanai ūdenī;

"IP67" norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai ārā un ir ūdens un mitruma izturīga.

Atceries – ārā ir droši lietot tikai tās ierīces, kas atbilst vismaz marķējumam "IP44"!

Pērkona negaisa laikā atvieno elektroierīces no rozetes

Ja ēka nav aprīkota ar zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēmām, negaisa laikā elektroierīces darbināt ir bīstami – tās ir jāatvieno no rozetes. Ja nav zināms, vai ēka, kurā uzturies, ir aprīkota ar šādām sistēmām, drošāk ir ievērot piesardzības pasākumus! Tas ir būtiski, jo nav prognozējama zibens izlādes vieta – tā var skart arī dzīvojamās vai biroju ēkas, radot krasu sprieguma paaugstināšanos mājas elektrotīklos.

No zibens radīta pārsprieguma nereti tiek bojāti televizori, TV dekoderi, datori, apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtas, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, kopētāji un cita sadzīves tehnika.

Nelieto un pašrocīgi neremontē bojātu elektrotehniku

Ikgadēji "Sadales tīkla" organizētā sabiedriskā aptauja "Elektrodrošības indekss" diemžēl gadu no gada apliecina, ka bojātas elektroiekārtas ir atrodamas un tiek ikdienā lietotas 7-10 % Latvijas mājsaimniecību. Valstī gandrīz katru gadu reģistrē arī elektrotraumas, kas gūtas, cilvēkam remontējot elektrotīklam pieslēgtu elektroierīci – šāda rīcība diezgan droši beigsies ar smagu elektrotraumu!

Esi piesardzīgs elektroapgādes infrastruktūras tuvumā

Gaisvadu elektrolīnijas, transformatoru apakšstacijas, sadalnes un kabeļlīnijas – pa šo elektroapgādes infrastruktūru elektroenerģija nonāk līdz mājoklim, un, atrodoties tās tuvumā, jāievēro īpaša piesardzība. Piemēram, svarīgi novērtēt, vai gaisvadu elektrolīnijas nevarētu traucēt aktīvajai atpūtai – liela uzmanība tam jāpievērš, dodoties makšķerēt vai, piemēram, rotaļājoties ar gaisa pūķi, bezpilota lidapārātiem u. tml.

Parūpējies par elektrodrošu mājokli un izrunā noteikumus ar bērniem

Sākoties vasaras brīvlaikam, "Sadales tīkls" aicina vecākus pārliecināties par elektrodrošu vidi mājoklī. Bērni līdz piecu gadu vecumam visbiežāk elektrotraumas gūst, ievietojot smalkus priekšmetus (naglas, adatas, skrūves u.c.) kontaktligzdās, pieskaroties bojātiem vadiem vai bojātām elektroierīcēm. Tādējādi, ja īpašumā uzturas mazi bērni, svarīgi uzstādīt kontaktligzdu aizliktņus vai aizsargvākus, kā arī bērnam sasniedzamā vietā neatstāt rozetei pieslēgtas elektroierīces. Īpaši mazuļu uzmanību piesaista viedierīces un to lādētāji.

Savukārt ar skolas vecuma bērniem ieteicams pārrunāt elektrodrošības noteikumus – vērtīgs materiāls par elektrodrošību bērnu un jauniešu izglītošanai ir "Sadales tīkla" mācību īsfilma, kas pieejama interneta vietnē arelektribuneriske.lv. Tajā atrodama arī elektrodrošības spēle bērniem un pusaudžiem – izvēloties atbilstošu vecuma grupu, iespējams pārbaudīt savas zināšanas.