Trešdiena, 19. augusts, 2026 11:18
Šādas bildes publicēt ir aizliegts! Antra Stafecka dalās ar ieguvumu, ko veikalā nenopirkt
OgreNet
Trešdiena, 19. augusts, 2026 11:18
Šādas bildes publicēt ir aizliegts! Antra Stafecka dalās ar ieguvumu, ko veikalā nenopirkt
OgreNet
Ar sirsnīgu ierakstu un foto dalījusies ogrēniete, dziedātāja Antra Stafecka. Kopā ar ģitāristu Ingaru Viļumu starp profesionālajām darba gaitām atraduši brīvu brīdi, lai parādītu lielāko sēņotāju azartu. No meža iznākuši ar lielu sēņu guvumu. Kādi komentētāji steidz bilst, ka noteikti auto bagāžnieku pat nevar aizvērt. Kāda cita sekotāja sirsnīgi aizrāda, ka šādas bildes publicēt nedrīkstot.