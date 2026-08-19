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Trešdiena, 19. augusts, 2026 11:18

Šādas bildes publicēt ir aizliegts! Antra Stafecka dalās ar ieguvumu, ko veikalā nenopirkt

OgreNet
Šādas bildes publicēt ir aizliegts! Antra Stafecka dalās ar ieguvumu, ko veikalā nenopirkt
Foto no personīgā arhīva
Trešdiena, 19. augusts, 2026 11:18

Šādas bildes publicēt ir aizliegts! Antra Stafecka dalās ar ieguvumu, ko veikalā nenopirkt

OgreNet

Ar sirsnīgu ierakstu un foto dalījusies ogrēniete, dziedātāja Antra Stafecka. Kopā ar ģitāristu Ingaru Viļumu starp profesionālajām darba gaitām atraduši brīvu brīdi, lai parādītu lielāko sēņotāju azartu. No meža iznākuši ar lielu sēņu guvumu. Kādi komentētāji steidz bilst, ka noteikti auto bagāžnieku pat nevar aizvērt. Kāda cita sekotāja sirsnīgi aizrāda, ka šādas bildes publicēt nedrīkstot.

Atis Rudzitis: "Antriš,kāpēc nerādi mašīnas bagāžnieku...parādat pāris groziņus bet bagāžnieka vāku divatā droši vien aiztaisīt nevarējāt."

Natālija Pavlenko: "Šādas bildes publicēt ir aizliegts!!! Citiem tikai smaržai sanāk."

Pati dziedātāja Antra vien raksturo, ka tas ir tas - ko veikalā nenopirksi!

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