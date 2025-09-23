Saeimas saruniņas - 11. septembra Saeimas sēdes "zelta" izteicieni

Pētīsim dzīvi un nāvi labākos laikos
RAMONA PETRAVIČA («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Tikmēr sabiedrības sašutumu izsauc valsts tēriņi pētījumiem, kuriem nu nav saprotams, kādēļ tie būtu vajadzīgi taupības apstākļos. Un par dažiem ir šaubas, kāpēc tie vispār būtu nepieciešami Latvijas sabiedrībai. Kāds tur pienesums no tā varētu būt? (..) bioarheoloģisks pētījums «Dzīve un nāve dzelzs laikmetā Latvijā (5.–12. gadsimts) – 300 tūkstoši. Pieņemu, ka labākos laikos mēs varētu atļauties pētīt dzīvi un nāvi Latvijā 5. gadsimtā.
Taču Latvijas budžets atrodas uz nāves robežas šodien. Skumji, bet fakts. Ieņēmumi nepildās. Valsts ekonomikai attīstības plāna nav, bet valsts parāds gan pieaug kosmiskā ātrumā. Tā ir dzīve un nāve 21. gadsimtā Siliņas valdības vadībā.»
Pieņemt mērus vai izmantot līdzekļus?
EDMUNDS JURĒVICS («Jaunā Vienotība»):
«Cienījamie kolēģi! Nacionālie bruņotie spēki pieņem un pieņems mērus, lai stiprinātu mūsu drošību. Es uzticos Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un, ņemot vērā šo lēmuma projektu, aicinu arī visiem uzticēties un nodot šo lēmuma projektu Nacionālās drošības komisijai.»
Jūs - maigie un snauduļojošie!
JĀNIS DOMBRAVA («Nacionālā apvienība»):
«Labrīt, godātie Saeimas deputāti! Labrīt, snauduļojošā koalīcija! Labrīt, Krievijas aktīvi... Tātad vakar Polijas teritorijā notika agresijas akts, kur vismaz 16 droni ietriecās Polijas teritorijā dažādās vietās, tostarp pat 300 kilometru attālumā no robežas ar Baltkrieviju, kas ir līdz šim nepieredzēti lielākais Krievijas agresijas akts pret kādu Eiropas Savienības un NATO valsti. (..)
Nacionālā apvienība jau iepriekš ir rosinājusi slēgt pasažieru pārvadājumus, gan visu veidu Krievijas un Baltkrievijas preču tirdzniecību Latvijā. Līdz šim koalīcija šīs visas iniciatīvas ir noraidījusi. Šī ir maigā versija priekš ļoti snauduļojošas, Krievijai nedaudz simpatizējošas koalīcijas slēgt vismaz uz šo «Zapad» militāro mācību laiku robežu ar Krieviju.»
Salāti un dieva zīmes
LINDA LIEPIŅA («Latvija pirmajā vietā»):
«Kolēģi, atcerieties, manuprāt, pagājušogad tika pētīti «Bolt», «Wolt» šoferi. Tā arī nesapratu, kāds bija pienesums. Tika pētīts, kā pareizi jāsagriež salāti. Un atkal šādi te dīvaina rakstura pētījumi parādās dokumentos, kas ir saistīti ar 2026. gada budžeta sastādīšanu.
Nu, kas satrauc? Mums nav naudas, bet mēs metodiski kaut ko pētām. (..) Vai arī mēs šo te pētījumu sadaļu esam aizlaiduši pilnīgā pašplūsmā, un tad ir jālasa dieva zīmes, ko tik visu nepētīs.»
Ne mums to lemt…
ZANDA KALNIŅA-LUKAŠEVICA («Jaunā Vienotība»):
«(..) Ne mums, politiķiem, ne universitāšu vadītājiem nav tiesību diktēt zinātniekiem, kādus tematus viņiem pētīt. Zinātne plaukst tur, kur ir brīvība domāt, jautāt un riskēt. Un, ierobežojot šo brīvību, mēs kavējam jaunu ideju rašanos, jo – «Bez akadēmiskās brīvības nav iespējamas universitātes un nav iedomājama zinātne,» arī uzsver rektors.»
Divdomīgs aicinājums
EDMUNDS ZIVTIŅŠ («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Kolēģi! Lūgšu KNAB un prokuratūrai: atdodiet, lūdzu, viņiem finansējumu! Lai viņi rimstas reiz par šīm naida kurināšanām un tautas musināšanām! Atdodiet viņiem finansējumu! Ja neatdodat finansējumu, man ir piedāvājums. Sametamies pa partijām! Drīkst tā samesties? Cik jums vajag? Simts tūkstošus? Cik vajag? Sametīsimies viņiem un iedosim viņiem naudu...»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2025. gada 11. septembrī