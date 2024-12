Saeimas saruniņas

Nost ar neoliberālo burvestību!

ANDRIS ŠUVAJEVS («Progresīvie»):

«(..) Ja Saeima atbalstīs šo likumprojektu esošajā redakcijā, tad nākamgad vairāk nekā 90 procentiem Latvijas iedzīvotāju samazināsies darbaspēka nodokļi. Līdz ar šīm izmaiņām, kuras, cerams, atbalstīs ne tikai koalīcijas partijas, Latvija, cerams, beidzot pārcirtīs to neoliberālo burvestību, kuras ietekmē esam bijuši kopš deviņdesmito gadu sākuma.

Nodokļu sistēma, kas tika izveidota, Latvijai atgūstot neatkarību, bija regresīva un atražoja plašu ienākumu nevienlīdzību. Arī pirms septiņiem gadiem apstiprinātās izmaiņas situāciju būtiski nemainīja, rezultātā, ekonomikai pat augot, ne visi iedzīvotāji izjuta dzīves līmeņa uzlabošanos.»

Ko darīs mērkaķis ar granātu?

JĀNIS VITENBERGS («Nacionālā apvienība»):

«(..) Rodas sajūta, ka «Progresīvie» grib panākt, lai mūsu sabiedrības locekļi ar automašīnu vairs neviens nebrauktu. Un vēl tā pēdējā ziņa, kas nāca no jūsu puses, par to, ka par katru nobraukto kilometru būs jāmaksā jauns nodoklis. Rodas sajūta, ka mērkaķim ir iedota granāta, ka jūs nesaprotat, ko tai ministrijā vispār darīt, viena ideja stulbāka par nākamo, un kopumā tas atstās iespaidu... Gribētos jau saknē nocirst... un šo projektu tālāk nevirzīt.»

Nevis dibens, bet sēža

KRISTAPS KRIŠTOPANS («Latvija pirmajā vietā»):

«Ļoti cienījamā sēdes vadītāja! Par laimi vai par nelaimi, man šis Saeimas krēsls nav pielipis pie sēžas, kas man dod privilēģiju paust savu viedokli un atbildēt uz personiskiem pārmetumiem, nebaidoties par sekām.

Par lēmuma projektu. Es vēlvienreiz to pārlasīju un gribu izteikt komplimentus Mūrnieces kundzei – tik tiešām tur ir ieguldīts milzīgs darbs, un mēs piekrītam visam par 110 procentiem. Nevienā brīdī es nepretendēju uz ārpolitikas eksperta lomu, bet – vai tiešām es, Kiršteina kungs un Šlesera kungs esam vienīgie, kuri uzdod jautājumu, kāpēc lielvalstis atturas no tālā rādiusa ieroču došanas?»

Viņš, kurš nebaidās no kautiņa

EDMUNDS ZIVTIŅŠ («Latvija pirmajā vietā»):

«Ļoti cienītā sēdes vadītāja! Cienītās deputātes, godātie deputāti! Jāsaka, es nekad neesmu baidījies no kautiņa un vienmēr esmu mēģinājis... pamatstratēģija ir tāda, ka nav profesionāli iesaistīties kautiņā. Visprofesionālākais variants vienmēr ir bijis nomierināties, nomierināt savu pretinieku un ar vārdiem, ar pareizām darbībām panākt, lai konflikts neeskalētos.

(..) Mana iepriekšējā dzīves pieredze ir saistīta ar vidējās un tālās darbības raķetēm... padomju armijā. Lai kā arī būtu bijis, man šķiet, no tiem laikiem nekas nav mainījies. Ko es gribu minēt – ir būtiska starpība starp tuvās, vidējās un tālās darbības... Tātad, ja mēs tuvajā darbībā piededzinām deglīti... un tie aizlido kaut kur... Ko mēs iedodam pirms tam? Azimutus, leņķus un koordinātas... Ar tālās darbības ieročiem ir nedaudz citādāk, proti, ir jādod lidojuma uzdevums. Lidojuma uzdevumu var dot tikai konkrētās valsts ģenerālštābs, tātad vai nu NATO, vai mūsu sabiedrotie. Ja tā tas notiek, tad... kā es to redzu... tā ir tieša iejaukšanās... un tiešs konflikts starp NATO un Krieviju.

(..) Sēdes vadītāja: – Nesarunājieties, lūdzu, ar kolēģiem, Zivtiņa kungs! Turpiniet debates! Tā jūsu tendence uz kaušanos ir jūsu acīs.

E. Zivtiņš: – Es slikti paskatījos uz Smiltēnu. Tas ir aizliegts?»

Ko mēs pumpējam?

JĀNIS DOMBRAVA («Nacionālā apvienība»):

«(..) Valsts ir par daudz gājusi augstskolu vadītāju pavadā. Es atceros diskusijas, ka mums noteikti vajag atvērt augstskolas, lai varētu brīvāk ienākt ārvalstu studenti, un tad mums uzlabosies augstākā izglītība. Kāds ir rezultāts? Augstākā izglītība, manuprāt, pateicoties šiem ārvalstu studentiem, ir gājusi uz leju, pieejamība ir samazinājusies. Esam vienīgi ieguvuši vairāk kurjeru, kas braukā un izplata preces, tostarp aizliegtas preces, pa Latvijas ielām.

Tas absurds ies vēl tālāk, ja šādas normas, ka ārvalstu studentus apmācīs ārvalstnieki, tiks atbalstītas, – mēs pumpēsim iekšā ārvalstu studentus, profesorus no Indijas, visi cits citu apmācīs, un jēgas mums no tā nebūs, mēs tikai pasliktināsim etnisko un drošības situāciju. Tas būs sausais atlikums no visa šī pasākuma.»

Fokusējam fokusu uz fokusu

LINDA LIEPIŅA («Latvija pirmajā vietā»):

«Cienījamā «Nacionālā apvienība», es pilnībā piekrītu, ka ir jāstiprina latviešu valoda, bet tas fokuss, uz kuru jūs šobrīd fokusējaties... uz vienu, diviem vai 10 ārvalstu pasniedzējiem, kuri, manuprāt, tikai cels izglītības kvalitāti... tas fokuss ir nepareizs. Jums būtu jāfokusējas uz tiem bērniem, kuriem dzimtā valoda ir latviešu valoda, bet kuri savā starpā sarunājas angļu valodā, latviski runā ar akcentu un ar anglicismiem, uz to ir jābūt fokusam.»

Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēdes 2024. gada 17. oktobrī, 24. oktobrī