Saeimas saruniņas

Latvijas Olimps, tā dievi un dievietes

DIDZIS ŠMITS («Apvienotais saraksts»):

«(..) Tajā iedomātajā Olimpa kalnā Siliņas kundzi uznesa, kā saka, Kariņa kungs. Pēc tam pats izdomāja lēkt lejā, Siliņa vēl tā bišķiņ pastūma, piepakoja, lai nokrīt galīgi, bet tad sagrīļojās un sāka ripot pati. Nu jau viņa ripo ar ātrumu, kas ir pretrunā fizikas gravitācijas likumiem. Esiet uzmanīgi! Tā lavīna nonesīs jūs visus. Nekāds 2026. gads nav jāgaida un tamlīdzīgi.»

Krīvu krīvs Kiršteins un viņa sapņi

ALEKSANDRS KIRŠTEINS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):

«Cienījamā priekšsēdētāja! Godājamie deputāti! Redzēju šausmīgu sapni. Sapnis saucas «Siliņas kundzes mokas» vai arī «Zatlera Reformu partija rullē». Siliņas kundze mokās... apmēram pirms mēneša... ka ir jāieliek kāds no savējiem, no bijušās ZRP kompānijas.

(..) Ja nopietni... mums nav vajadzīgi baņķieri, godājamie deputāti, bankas vadībā ir vajadzīgs makroekonomikas speciālists, jo baņķieris, ja viņš ir strādājis bankā, var aiziet no bankas, bet banka no viņa neaiziet. Ja viņš ir, neteikšu, no kādas... es nosapņoju, ka no zviedru bankas... ja jūs ieliekat tur tādu un viņam tagad jābrauc balsot... vai atkal nenormāli pacelt hipotekārā kredīta likmes... tā tas nesaucas... saprotiet, inflācija jābremzē, jāpaceļ procentu likmes, jāglābj ekonomika... tad tam bankas prezidentam ir baigā dilemma. (..) Tas, ka atkal kaut kādi 10 tūkstoši nevarēs samaksāt, nobankrotēs un aizbrauks uz ārzemēm, – nospļauties. Dzimstība jau ir zem 10 tūkstošiem, beigu beigās... izmirs – izmirs. Paskatieties, pilna Rīga ar kebabizāciju un boltiem... tie sabrauks vietā un strādās. Siliņas kundze jau pareizi pateica – mēs taču varam ievest darbaspēku. Tā ka viss rullē, viss ir pareizi.»

Skaidrā jau nevar precēties

ANDRIS BĒRZIŅŠ (ZZS):

«Kolēģi! Strādājam ar likumprojektu «Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā», trešais lasījums.

(..) Par vecumu jau komisija atbalstīja, Saeima neatbalstīja, tā kā tur mēs tomēr humāni bijām pret 18 gadiem. Kad precas, tad tomēr tas šampanietis jādzer, skaidrā jau nevar mīlas reibumā precēties. Nu, tas pats, kas jums, teiksim, ko es gribēju pateikt. Es ziņoju, un to, ko es arī pasaku, teiksim... man ir tādas tiesības to izdarīt.»

Par zaļu pat vēl zaļāks

JURIS VIĻUMS («Apvienotais saraksts»):

«(..) Tātad vispirms jāsaka paldies Latvijas Zaļajai partijai, kura «Apvienotajā sarakstā» šobrīd aktīvi darbojas. Un arī es, lai gan neesmu šīs partijas biedrs, tomēr arī aizvien kļūstu zaļāks savā domāšanā šī vārda patiešām zaļajā un vērtīgajā daļā. Cita starpā arī Ziemassvētku eglīti es necērtu, bet izroku un pēc tam pavasarī atstādu atpakaļ mežā. Tātad aicinu arī jūs par šādu praksi apdomāt.

Bet, ja atgriežamies par klimata pārmaiņām pasaulē, skaidrs, ka tās notika, notiek un notiks, gluži tāpat kā savulaik planēta Zeme radās bez cilvēka iesaistes, tā kādreiz šī planēta diemžēl arī aizies melnajā caurumā. Protams, cilvēku darbība diemžēl to var paātrināt. Bet arī pieņemot, ka uz pasaules nebūtu neviena cilvēka, tik un tā diemžēl mūsu planētas liktenis savā ziņā jau zvaigznēs ir ierakstīts.»

Ak, Harij, ko tu izdarīji!

JĀNIS VITENBERGS («Nacionālā apvienība»):

«Vienmēr ir interesanti runāt pēc Rokpeļņa kunga, jo viņš, kā saka, paceļ asinsspiedienu visiem zālē sēdošajiem deputātiem. Harij, jūs gribējāt spēlēt šo spēli, jūs gribējāt to spēlēt politiski, diezgan skaļi pasakot: mēs virzīsim savu kandidātu… mēs virzīsim savu kandidātu, koalīcijai šoreiz ir vairāki kandidāti – divi... tas nekas... atgādinām, ka koalīcija ir stabila... tik bieži, cik sakām sievai, ka mīlam viņu... un visi pārējie pēdējā laika gājieni no jūsu puses, īpaši arī no tavas. Un šodien šis process kļuva pārāk politisks.»

Jo tā teica Tramps

AINĀRS ŠLESERS («Latvija pirmajā vietā»):

«(..) Savā laikā Satversmē tika noteikta norma, ka laulība – tā ir savienība starp vīrieti un sievieti. Visiem bija skaidrs, ko nosaka Satversme, bet izrādās, ka laulība ir viens, bet ģimene ir kaut kas cits. Tagad ir arī jautājums, kādi dzimumi ir cilvēkiem.

(..) Runa ir par to, ka jaunievēlētais Amerikas Savienoto Valstu prezidents Tramps skaidri pateica: ir divi dzimumi – vīrietis un sieviete. Punkts.

(..) Es gribu piedāvāt atbalstīt viedokli, ko ir izteicis jaunievēlētais Amerikas Savienoto Valstu prezidents Tramps: ir divi dzimumi – sieviete un vīrietis. Punkts.»

Satversme nav tiktoks

AGNESE KRASTA («Jaunā Vienotība»):

«(..) Šķiet, ka dažiem tiešām būtu nepieciešams paraudzīties skaidrāk, lai saskatītu konstitūcijas saturu un būtību. Mūsu valsts un tautas identitāte, latviskums un pamatvērtības ir nepārprotami definētas Satversmes ievadā un tālāk Satversmes pantos. Satversme nav tiktoks, piezīmju blociņš vai grafiti siena, uz kuras ikviens var izpaust savas vēlmes vai pārdomas ar vienīgo mērķi – pievērst uzmanību un vākt klikšķus sociālajos tīklos.»

Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēdes 2024. gada 19. decembrī, 2025. gada 9. janvārī, 16. janvārī