Saeimas saruniņas

Vienmēr ir pirmā reize

JĀNIS VITENBERGS («Nacionālā apvienība»):

«Es redzu, Liepiņas kundze arī ir pieteikusies... kurai tur pašai ir acīm redzamas intereses. Pirmoreiz, Linda, es dzirdu, ka tu nāc un slavē, cik labi strādā šī valdība. Agrāk tu nekad neesi nākusi. Man tiešām patika, kā tu uzstājies un runāji. Bet šajā gadījumā ātrie kredīti... ir aizklauvējušies pie ļoti daudziem deputātiem. Tie «atturībnieki», kas te bija, izdariet izvēli – «par» vai «pret»! Vai jūs gribat, lai latvieši aizņemas ar šādiem nosacījumiem, vai ne?»

Ja tā, tad tā; ja citādāk, tad citādāk

AINĀRS ŠLESERS («Latvija pirmajā vietā»):

«(..) Latvijas atbalsts līdz šim ir bijis gana liels Ukrainai. Ja mēs skatāmies procentuāli, cik Latvija ir ziedojusi Ukrainai salīdzinājumā ar citām valstīm, tad mēs esam vieni no lielākajiem atbalstītājiem, izejot no procentiem pret kopproduktu. Bet, ja mēs apskatāmies kopīgajos ciparos, tad mēs saprotam, ka Latvijas atbalsts nav nemaz tik liels salīdzinājumā ar to, ko ir sniegušas citas, lielās, valstis. Bet, kā jau es teicu, procentuāli mūsu atbalsts ir bijis gana liels.»

Tāda airēšana un tāda kompānija

ALEKSEJS ROSĻIKOVS («Stabilitātei!»):

«(..) Kolēģi, nu kur mēs airējam? Vienīgais mūsu sabiedrotais šodien, jābūt visiem pilnīgi skaidrs, – tā ir Amerika. Vienīgā, kurai būs pietiekoši liela dūša, ja kas, mūs aizsargāt. Tas pilnīgi skaidrs. Neviens cits nenāks mums palīgā.

Bet, kolēģi, es vakardien noskatījos mūsu LTV, TV3. Mēs vienkārši šodien atbalstām apmelošanas kompāniju pret Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trampu. To var redzēt, kolēģi, – kas notiek sociālajos tīklos, kur politiski nozīmīgas personas, kur politologi, kur cilvēki, kuri diskutē par politiku, runā absolūti nepieļaujamas lietas.»

Sarkanas neļķes sirdīs

ZANDA KALNIŅA-LUKAŠEVICA («Jaunā Vienotība»):

«(..) Un, jā, man jāsaka, ka diemžēl arī no šodienas debatēm man palika iespaids, ka, iespējams, arī šai zālē ir cilvēki, kas savās sirdīs jau plaucē sarkanas neļķes, ar ko cer sagaidīt kādus krievu tankus. Bet tas nenotiks. Mēs nostiprināsim Latviju, mēs ierobežosim Krieviju, mēs atbalstīsim Ukrainu, un ar vienotu Eiropu mēs nosargāsim valsti.

Un es aicinu mūs katru, no rīta pamostoties, domāt, ko es šodien izdarīšu, lai Latvija būtu drošāka un vienotāka, un vakarā, ejot gulēt, apdomāt, ko es tiešām izdarīju, lai Latvija būtu drošāka un vienotāka.»

Nesaņēma jautājumu, saņēma atbildes, atbildes nav, jautājumu nav…

EDMUNDS ZIVTIŅŠ («Latvija pirmajā vietā»):

«Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, cienītās kolēģes! It kā nopietns jautājums, bet komisijā es uzdevu jautājumu tiem, kas bija ministriju pārstāvji, un visas šīs te ieinteresētās puses, – kāpēc ir nepieciešams šāds Krīzes vadības centrs un ar ko tas atšķirsies no šībrīža situācijas, un ko tad mēs šobrīd nevaram izdarīt tādu, ko mēs varēsim izdarīt tad, kad būs šis te Krīzes vadības centrs? Tieši jautājumu es nesaņēmu...

Es saņēmu atbildes... (..) Tad man ir jautājums: ja mums ir vājš Ministru prezidents, varbūt ieliekam stipru Ministru prezidentu, un mums nebūs vajadzīgs Krīzes vadības centrs? Mēs ietaupīsim veselu miljonu gadā. Es nezinu, man nebija atbildes. Es komisijā uzdevu šo jautājumu.

Nu tātad šobrīd ar to tiek galā daudzmaz viens cilvēks. Tagad mēs uztaisīsim 15 cilvēkus. Tagad ir jautājums: ko viņi darīs? (..) Es nezinu. Man nav jautājumu. Man, pareizāk sakot, jautājumu ir tik daudz, bet man nav atbildes.»

Ar ko nodarbojas parlamentā?!

ALEKSANDRS KIRŠTEINS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):

«(..) Redziet, mums ir tāda problēma, ka dažiem valdības locekļiem ar problēmām darba laikā atrasties Ministru kabinetā un nodarboties ar personīgo meditāciju, es te nedomāju tikai cilvēkus, kam ir, teiksim, tieksme uz alkohola lietošanu, bet es domāju šeit premjeri, finanšu ministru un izglītības un zinātnes ministri, praktizējošo kristieti... Tieslietu ministriju, kas darba laikā brauc uz meditācijas centru ar valsts dienesta automašīnām.

(..) Es paskatījos, ar ko tad... ar ko šis centrs nodarbojas. Darba kārtībā tur viņiem ir meditācija un transpersonālie fenomeni vai, piemēram, tāda darba kārtība «Šamaņa ceļš. Šamanisma tradīcija [..]: ievads esenciālajā šamanismā». Sātanisms, tas ir, piedošanu, šamanisms, īsti tā kā nebūtu Latvijas Satversmes atbalstītā kultūras tradīcija. (..) Kāds, piedodiet, praktizējošai kristietei tieslietu ministrei sakars ar vidus... garu saukšanu un šamanismu, ja?»

Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēdes 2025. gada 13., 20. februārī