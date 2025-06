Saeimas saruniņas

Milzīga krievu mazākumtautība

EDVĪNS ŠNORE («Nacionālā apvienība»):

«(..) Deklarācijas būtība un pamatteksts ir pilnīgā pretrunā ar to, kas ir pausts virsrakstā – «Deklarācija par mazākumtautību aizsargāšanu un piespiedu asimilācijas nepieļaušanu». Tātad vārds «mazākumtautības» daudzskaitlī, bet, ja mēs izlasām tekstu, redzam, ka runa ir tikai un vienīgi par krieviem. Ir teikts, ka viņu ir 23 procenti, tātad salīdzinoši liels skaits, un, lai šo argumentu vēl izvērstu, ir minēts, ka ir vēl lielāka grupa – 37 procenti –, kuriem krievu valoda ir dzimtā valoda, bet viņi nav krievi. Kas viņi ir? Tās ir asimilētas mazākumtautības, kuru nacionālā identitāte ir iznīcināta, kuras padomju okupācijas politikas rezultātā ir rusificētas. (..) Otra lieta – deklarācijas iesniedzēji tekstā min skaitļus, manipulē ar skaitļiem un mēģina radīt iespaidu, ka visi krievi, kas ir Latvijā, – tā ir mazākumtautība, kopskaitā vairāk nekā 400 tūkstoši, tātad milzīga krievu mazākumtautība.»

Vai debesīs nonāk dzīves laikā?

ČESLAVS BATŅA («Apvienotais saraksts»):

«Piedod, Agita, es tev pateikšu – nauda nepalielinās pedagoga slodzi. Nu kas tās par muļķībām! Ja mums pedagogs šobrīd skolā strādā ar 0,5 slodzi, viņš arī turpinās strādāt ar 0,5 slodzi. Mēs varam taisīt reklāmu šim projektam, bet nav tā, ka pēkšņi dzīvosim saulainā medū... debesīs... Tā nebūs.»

Jūs «laizījāt» telefonu!

ARTŪRS BUTĀNS («Nacionālā apvienība»):

«Labrīt, godātie kolēģi! Šis bija lielisks piemērs, kādi ir pseidopolitiķi kā Ainārs Šlesers, kuri nevar izlasīt dokumentu, bet nāk un runā par to, ko viņi gribētu tur redzēt, bet tā tur nav.

(..) Jūs tajā nesaskatāt problēmu, jo jūs esat pieradis pie divvalodības, un jūs cenšaties novērst uzmanību, sakāt, ka nu, nacionāļi, ko jūs te par ideoloģiskiem jautājumiem, runājam par investīcijām. To jūs runājat kā «TikTok» politiķis, kā pseidopolitiķis. Jo tad, kad šajā sēdē «Nacionālā apvienība» iesniedza likumprojektu par nekustamā īpašuma nodokli, ekonomikai ļoti būtisku jautājumu, jūs sēdējāt un «laizījāt» telefonu, tad jūs vispār nenācāt... Budžetā jūs neiesniedzāt nevienu priekšlikumu. Tā ir pseidopolitika. Bet tad, kad ir runa par krievu valodu, jūs pirmais esat tribīnē.»

Sveškauns un paškauns

DIDZIS ŠMITS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):

«(..) Kad ieraudzīju šo ziņu – par ko ir lēmusi valdība – publiskajos tīklos, man pirmā doma bija... tas nav pārmetums Siliņai vai kādam... vienkārši – ar ko nodarbojas Latvijas Republikas valdība? Es atvainojos, ar pašvaldības līmeņa komunālās pārvaldes kanalizācijas ūdensvadu eksperta jautājumiem. Tas nav pirmo reizi.

Atceros valdības sēdes, kurās valdība pilnā nopietnībā lēma, aiz kura skrimšļa dobermaņa kucēnam ir jācērt aste. Tas nav jaunums Latvijā.

(..) ...plānprātiņi, kuri lemj par ūdens skaitītājiem laikā, kad ir karš. Valdības sēdē! Lepojas ar to un uzskata to par vienu no galvenajiem lēmumiem, kāds tika pieņemts.

(..) Šo «TikTok» video kāds soctīklos bija komentējis – ka viņam ir tā saucamais sveškauns (kauns par cita darbībām). Man nav sveškauna, man ir paškauns, jo Siliņas kundze nesaprot, ka viņa nepārstāv sevi, viņa nav karsējmeitene basketbola klubā «VEF Rīga», viņa pārstāv Latvijas valsti, mūs visus. Tas ir paškauns.»

Ak, Ainār, Ainār!

ANTOŅINA ŅENAŠEVA («Progresīvie»):

«Ainār, Ainār... otro nedēļu pēc kārtas gandrīz stundu klausāmies, cik viss ir slikti. Ziniet, kas ir labs šajā visā Rīgas domes vēlēšanu padarīšanā un tajā, ka Šlesers tiks ievēlēts Rīgas domē? Kāds zina, kas ir labs? Retorisks jautājums. Labs ir tas, ka vismaz gadu šeit, no šīs tribīnes, Šlesers vairs nerunās.»

Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2025. gada 5. jūnijā