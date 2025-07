Saeimas saruniņas

Džins, izrādās, slēpjas pudelē

EDVARDS SMILTĒNS («Apvienotais saraksts»):

«(..) Nākamajās dienās sekoja dažādi interesanti citāti, ka vēlēšanās piedzīvotā ķibele nebija nemaz tik liela. Premjerministre Evika Siliņa un Jurēvica kungs teica, ka vēlēšanas ir notikušas un balsis ir saskaitītas. Viss. Punkts. Aizveram šo tēmu. Bet šīs cerības nepiepildījās, jo šis sīkais starpgadījums, kā premjere to raksturoja, skar mūsu demokrātijas absolūtus pamatus – uzticību vēlēšanām, vēlēšanu procesam, tā raitai norisei – un to vairs nevarēja vienkārši norakstīt tikai un vienīgi uz Saulītes kundzi un CVK. Un džins izgāja no pudeles.»

Kā miera balodis

HARIJS ROKPELNIS (ZZS):

«Cienījamie kolēģi! Bieži vien mēs cīņās pazaudējam lietas būtību, cīkstoties par to, kuram politiskajam spēkam būs lielāka taisnība, kuram politiskajam spēkam būs lielāka ietekme. Šeit mums ir perfekta iespēja.

Kā miera balodis ir ieradies Ceļapītera kungs, absolūti apolitisks, ar ideju, kas ir patiesa pēc būtības. Argumentus viņš jums lieliski izklāstīja.»

Dženders uz džendera

RAMONA PETRAVIČA («Latvija pirmajā vietā»):

«(..) Daudzi saka: tas ir pārāk vienkārši un pašsaprotami, ka ir tikai divi dzimumi – vīrietis un sieviete, tāpēc neesot nekādas vajadzības to nostiprināt Satversmē, jo tad jau Satversmē būtu jāpasaka arī, ka diena ir diena un nakts ir nakts. Nē, tas sen vairs nav pašsaprotami, ka ir divi dzimumi, jo pāri pasaulei un mūsu valstij veļas propagandas vilnis, kas diemžēl tiek atbalstīts visaugstākajā politiskajā līmenī. Pati esmu saskārusies ar anketām, kurās ir jāatzīmē dzimums – vīrietis, sieviete vai cits. Kas ir šis «cits», ja ir tik pašsaprotami, ka ir tikai divi dzimumi?

Par normu tiek padarīta relatīvo dzimumu teorija, kurā tiek apgalvots, ka var būt ļoti daudz dzimumu – dženderu –, kā nu kuram liekas. Pat Vikipēdijā var atrast dženderu jeb dzimšu sarakstu ar ļoti daudz dženderu nosaukumiem, kas jums pat sapņos nav rādījušies, – dženderbenders, polidženders un kalabai. Ir dažādi saraksti – ar 72, 97, 107 dzimumiem. Un gūglē ir ieraugāma pat 1000 dzimumu liste. Un tā nav trako māja, tā ir šodienas realitāte, kurā tiek skalotas smadzenes veselai paaudzei, un daļa to uztver pilnīgi nopietni.»

Ķēpāties pa konstitūciju

Selma Teodora Levrence («Progresīvie»):

«(..) kad pasaule ir gatava Latvijā ieklausīties nedaudz vairāk, ieklausīties, kad mēs runājam par to, cik svarīgi ir neļaut agresoram uzvarēt, ir vienkārši kaitnieciski – censties mūsu valsti pasaulē parādīt kā tādu, kuras tautas priekšstāvjiem nav nekā labāka, ko darīt, kā bezmērķīgi ķēpāties pa savu konstitūciju.

Varbūt mums vajadzētu ierakstīt Satversmē, ka Latvijā katru dienu spīd saule. Ja tas piepildītos, vismaz nedaudz uzlabotos Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte un mentālā veselība. Nemaz nerunāsim par to, cik vājprātīgi šis izskatās mūsu sabiedroto – Rietumu demokrātiju – acīs.»

Vēl viena senākā profesija

EDMUNDS ZIVTIŅŠ («Latvija pirmajā vietā»):

«Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Cienītās deputātes! Godātie deputāti! Kā saka, nav man liels medību stāžs... mednieka – 35 gadi par mednieku un pirms tam vēl kādus četrus par dzinēju esmu gājis. Jāsaka, ka medību tradīcijas ir tūkstoš gadu senas... un Medību likums... Nu jā, vēl vairāk – tā ir viena no vecākajām... senākajām profesijām. Divas tik tādas ir, ja jūs zināt, par ko es runāju.»

Jo dziļāk mežā…

ANDRIS KULBERGS («Apvienotais saraksts»):

«(..) Bet es gribu pateikt par «4 × 4 restartu». Tas ir tas... mēs taču redzam valdības restartu... bet tā ir tāda auto terminoloģija. Šis restarts ir kā tāds 4 × 4 bez velkošajiem riteņiem. Auto terminoloģijā ir tāds teiciens: jo lielāks 4 × 4, jo dziļāk mežā pēc traktora jāiet.

Manuprāt, šobrīd ir tik dziļā purvā, ka neviens traktors nepalīdzēs izvilkt. Un šo sauc par valdības restartu?!»

Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēdes 2025. gada 12. jūnijā, 19. jūnijā