No paralēlās realitātes
EDMUNDS ZIVTIŅŠ («Latvija pirmajā vietā»):
«Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Ziniet, vispār jau ir smieklīgi, bet tie smiekli ir caur asarām – kad iznāk priekšā frakcijas «Jaunā Vienotība» vadītājs un stāsta par to, ka zāļu cenas krītas, iznāk ārā no paralēlās realitātes valdības vadītāja un stāsta par to, ka vispār pārtikas cenas mūsu valstī krītas, tad man liekas tā, ka tiešām jūs īsti ne veikalā esat bijuši, ne aptiekā pirkuši zāles un... bijuši aptiekā.»
Pēc kā skrienam?
GATIS LIEPIŅŠ («Jaunā Vienotība»):
«(..) Mēs, protams, varam vēlēties, lai tiek atbildes sniegtas ātrāk un vēl ātrāk. Mēs arī varam izdot likumu, lai sportisti skrien ātrāk, bet vai viņi skries? Dažām valstīm ir tāda negatīva pieredze ar šādu sportistu regulāciju. Tā ka, ja mēs vēlamies saņemt kvalitatīvas atbildes pēc būtības, nevis tādas vienkāršas atrakstīšanās vai ko, tad nu tomēr mums ir jābūt konsekventiem.»
Arī deputāti raud
SKAIDRĪTE ĀBRAMA (pie frakcijām nepiederoša deputāte):
«(..) Es biju nolēmusi laukos uzbūvēt nelielu šķūnīti, un tur vajadzēja atmežot teritoriju, respektīvi, vienu koku nozāģēt. Un tad sākās baismonīgs vispār riņķa dancis. Bija nezin kas tur jāraksta, jāvada visādās sistēmās, jāmaksā un tā tālāk. Un, kad viss bija izdarīts, es, gaidīdama atbildi, tā es arī nesapratu, vai es esmu visu izpildījusi vai neesmu. Un es uzrakstīju jautājumu, vai es tagad drīkstu beidzot to šķūnīti sākt būvēt? Un es saņēmu atbildi uz trim lappusēm, kurā bija likuma normu citāti un nebija nekāds secinājums – drīkstu vai nedrīkstu būvēt.»
Nepatīk tādi stūrmaņi
LINDA LIEPIŅA («Latvija pirmajā vietā»):
«Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Kolēģi! Jā, mani izbrīnīja... var jau būt, ka tā ir parasta prakse, ka šajos grozījumos ir samestas dažādas lietas kopā. Tur ir par šoferiem: ja viņi nesamaksā sodu, kā viņus varētu aizturēt uz robežas... nu, pieņemsim... par kaut kādiem negodprātīgiem stūrmaņiem... un tad ir par tādiem stūrmaņiem, kas pa dzīvi stūrē kopā – nevis ar laulību, bet kaut kā citādāk, ar partnerību. Nu, manuprāt, tas īsti nav... Ir kaut kādas lietas, ko mēs atbalstītu, bet, ņemot vērā, ka tie grozījumi ir tādi kopīgi, tad to partnerību mēs tiešām neatbalstīsim.»
Enerģētikas politika ar garšu
ALEKSANDRS KIRŠTEINS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):
«(..) Kādā veidā, teiksim, mēs ievērojam starptautiskos līgumus... Eiropas Savienība tikko noslēdza ar Amerikas Savienotajām Valstīm vienošanos, ka Eiropas Savienība iepirks fosilo kurināmo apmēram par pustriljonu... piecsimts miljardu... tas ir, proporcionāli Latvijas iedzīvotāju skaitam – apmēram par diviem miljardiem fosilo enerģiju uz visiem Latvijas iedzīvotājiem. Ko mēs darīsim ar šo fosilo enerģiju par diviem miljardiem? Vai mēs to arī šķaidīsim ar kaut kādu paštaisītu kukurūzas sīrupu vai vēl ar kaut ko?
Kādā veidā šī politika... un kāds ir mērķis vispār šim visam?»
Ar pāvesta citātu mutē
ČESLAVS BATŅA («Apvienotais saraksts»):
«Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi! Tā diena ir pienākusi. «Progresīvie» pirmo reizi manā viņu iepazīšanas vēsturē atsaucas uz pāvestu. Man liekas, ka tas jau ir sasniegums un mēs esam ceļā uz normālām, tradicionālām vērtībām. Un paldies jums, «Progresīvie», es jums sāku ticēt, bet, man liekas, tas nav tā pareizi un ētiski – atsaukties tajā vietā, kur jums ir izdevīgi, uz cilvēku, kas jums nav autoritāte, kuras vērtības jūs noliedzat vispār kā tādas.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēdes 2025. gada 18. septembrī, 25. septembrī, 2. oktobrī, 9. oktobrī