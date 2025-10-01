Saeimas saruniņas - 18. septembra Saeimas sēdes "zelta" izteicieni

No pirāta līdz prezidentam
MAIJA ARMAŅEVA («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Bērns nav eksperiments. Bērns nav ideoloģijas rotaļlieta. Bērns ir cilvēks, kurš katru dienu maina savas domas un vēlmes. Šodien viņš grib būt pirāts, rīt – zinātnieks un parīt – prezidents. Bet viņi visi nekļūst par savām sapņu profesijām. Savādāk mums apkārt būtu vieni pirāti, zinātnieki un prezidenti. Tie ir bērnu sapņi, un tie ir pārejoši. Bet medicīniskās manipulācijas ir neatgriezeniskas.»
Buntavnieks trolejbusā
EDMUNDS ZIVTIŅŠ («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) braucot sabiedriskajā transportā, man uzdeva jautājumu: nu kā tad būs ar jauno tiesībsargu? Vai tad, nu, personīgi jūs atbalstīsiet? (..)
Es jau vienmēr esmu bijis tāds diezgan liels buntavnieks un droši vien arī saņemšu kaut kādu nosodījumu par to.
Es izmantošu pirmo reizi pa trijiem gadiem pogu un atturēšos no šī te balsojuma, tāpēc ka man liekas, ka Palkovas kundze spēs... un es esmu viņai tādu kā uzticības kredītu devis... un spēs apvienot mūsu tautu.»
Starp Kozakeviču un Rosļikovu
ARTŪRS BUTĀNS («Nacionālā apvienība»):
«(..) Izmantojot iespējas, tomēr gribētu arī izcelt, ka jūs nākat no mazākumtautību kopienas. Un šajā sakarā es gribētu teikt, ka jums ir ļoti liels uzticības kredīts un jums ir iespēja. Jums ir iespēja ar savu darbu rādīt, ka jūs esat dedzīga Latvijas patriote, un tuvoties tiem standartiem, kurus savulaik varbūt iedibināja Ita Kozakeviča. Jums ir iespēja to nedarīt un tuvoties tiem standartiem, ko šeit demonstrē Rosļikovs un viņa komanda. Tas viss ir jūsu rokās, un es domāju, tas var mainīt arī sabiedrības attieksmi un to, kā uzvedas mazākumtautības Latvijā un cik tās ir lojālas Latvijai. Tā ka novēlu to īstenot.»
Jākož būs!
ANDRIS BĒRZIŅŠ (ZZS):
«(..) šodien mēs esam ļoti tādi labvēlīgi. Tas ir teikts arī iepriekšējiem tiesībsargiem. Ņemiet vērā, ka pēc gada, kad jūs atskaitīsities par padarīto darbu, šeit var būt diezgan asas kritikas jūsu pusē. Ja jūs kādam būsiet... es kādreiz salīdzināju... jūs nedrīkstat būt kā maziņš klēpja sunītis, jums ir jābūt tādam riktīgam vilku sunim. Un tad, ja jūs šīs lietas... arī kodīsiet... jums būs jākož arī mums. Jums būs jākož, jo pa labam šeit nekas neizdodas.
Tā ka trenējieties, trenējieties, lai jums tas sanāk.»
Pa taisno no Kremļa izgāztuves
SELMA TEODORA LEVRENCE («Progresīvie»):
«(..) No vienas puses, varētu domāt, ka «Latvija pirmajā vietā» pēkšņi ir kļuvusi par zaļi domājošu partiju, jo atkal un atkal pārstrādā vecas Krievijas idejas, mēģinot tās pasniegt Latvijas sabiedrībai kā jaunus priekšlikumus. Diemžēl šajā gadījumā tā nav otrreizēja izmantošana vides labā, bet gan bīstamu atkritumu importēšana Latvijas likumdošanā pa taisno no Kremļa izgāztuves. Mēs nedzīvojam Krievijā, un mēs nedzīvojam arī Baltkrievijā.»
Pilnmēness faktiski un praktiski
EDMUNDS JURĒVICS («Jaunā Vienotība»):
«Cienījamie kolēģi! Faktiskais pilnmēness laikam ir beidzies, bet politiskais pilnmēness Saeimā uzņem apgriezienus. Dārgā Šlesera tautsaimnieka partija, kas saka: galvenais, kas mums ir jārisina, ir ekonomika. Kāds ir jūsu piedāvājums? Šodien četri bezjēdzīgi, murgaini likumprojekti.
(..) Es saprotu, ka ir sākusies Saeimas priekšvēlēšanu kampaņa jau gadu iepriekš, bet aicinu šo tribīni neizmantot, lai kurinātu naidu un bezjēdzīgu problēmu risināšanai sniegtu likumprojektus, lai jūs savu reitingu paceltu. Kauns!»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2025. gada 18. septembrī