Kurš vada spēli?
ALEKSANDRS KIRŠTEINS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):
«(..) Galvenā problēma ir pavisam cita. Un tā problēma ir politiska. Ministrs atļaujas... «Jaunās Vienotības» ministrs... protams, viņam ir palikuši kādi seši septiņi mēneši, faktiski jau šī valdība strādās tikai kādus trīs mēnešus – līdz Jāņiem –, un neko vairāk viņi te nesaražos... bet viņš atļaujas atcelt pašvaldības... novada – liela novada – izstrādātu detālplānojumu... apturēt.»
Diagnoze noteikta!
ANDRIS KULBERGS («Apvienotais saraksts»):
«(..) Un premjerei Siliņai ir tāda nelāga īpašība, kas visai Latvijai izmaksā ļoti dārgi, – viņai pārāk lēni pielec. Pārtraukt tirdzniecības saikni ar Krieviju piektajā kara gadā? Piektajā kara gadā! Nu bravo! Bravo! Mangāna rūdas eksporta pārtraukšana prasīja divus gadus, saprast, ka Briškens nebija labākā izvēle «Rail Baltica» ministrēšanā, prasīja vienu gadu. (..) Ko beigās būvēs... «Rail Baltica»? Jau divus gadus tā arī nezinām.»
Retorika kā hēlija balons
ANDREJS SVILĀNS («Apvienotais saraksts»):
«Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Cienījamās kolēģes! Godātie kolēģi! Pēc skolu slēgšanām, pēc nodokļiem, pēc budžeta deficīta, pēc vinjetēm, pēc visa, klausoties to, kādā zaptē mēs dzīvojam, pirmais, kas man nāca prātā, – viena grāmata – Roterdamas Erasma «Muļķības slavinājums».
(..) Šeit izskanējušie lozungi un viss pārējais – tas viss, protams, ir ļoti skaisti, vienīgi ir jautājums, vai patiesi? Vai valdības pašslavināšanas hēlija baloni nelido pārāk augstu un atrauti no realitātes, no zemes, no cilvēkiem? Jo arī starp tiem labajiem darbiem, ko valdība sev ir piespraudusi pie krūts, ir vesela rinda tādu, ko opozīcija ir ierosinājusi, pozīcija ir noraidījusi, un pēc tam, iesaiņota pavisam citā kulītē, tā labā doma ir atgriezusies jau kā pozīcijas ideja.»
Žurku skrējiens pa sliedēm
RAMONA PETRAVIČA («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) «Rail Baltica » ir klasisks piemērs tam, kā nevadīts milzu projekts pārvēršas par nacionālu katastrofu un, iespējams, labu barotni, un pat žurku skrējienu. Ja sākotnējā aplēse bija, ka visām trīs Baltijas valstīm šis projekts izmaksās līdz sešiem miljardiem eiro, tad tagad Latvijai vien pirmajā posmā tiek rasēts, pārzīmēts, dzēsts, rožu dobes noņemtas nost gar sliedēm, no diviem sliežu ceļiem atstāj vienu... Nākošais piegājiens – noteikti vispār vienu sliedi atstās. »
Planētu sadursme parlamentā
HARIJS ROKPELNIS (ZZS):
«Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Kolēģi! Partija «Progresīvie», kuras daļa ir arī Atis Švinka, šajā Saeimā ienāca ar tādu interesantu manieri. Viņi spēja savērpt vārdus skaistos, garos teikumos vēl pirms «Chat GPT»... bija lieta. Viņi spēj ļoti skaisti runāt. Mēs, Zaļo un Zemnieku savienība, vairāk fokusējamies uz padarīto un vērtējam cilvēkus pēc darbiem. Tas ir līdzīgi kā «sievietes – no Venēras, vīrieši – no Marsa».
(..) Atgriežoties pie sākotnējā, ka sievietes – no Venēras, vīrieši – no Marsa... un, jā, ir tikai sievietes un vīrieši, un viņi mēdz stāties… viņi mēdz stāties attiecībās... viņi mēdz stāties attiecībās. Diemžēl statistika rāda, ka valstī ne visas šīs attiecības beidzas veiksmīgi.»
Cik naudas, tik domu
ČESLAVS BATŅA («Apvienotais saraksts»):
«(..) Es šobrīd strādāju par skolotāju un saņemu tos nieka 250 eiro. Aizliedziet man tos saņemt, lai es saņemtu tikai Saeimas deputāta algu! Tad aizliedzam! Un es īstenībā... Šlesera kungs pirms diviem gadiem, kad bija Saeimā, rosināja: ļaujam strādāt Saeimā arī iestāžu vadītājiem, uzņēmumu vadītājiem un tad izdomājam, kā to atalgojumu sadalīt.
Šobrīd jūs sakāt: lai kā mēs strādātu, aizliedzam saņemt vienu algu! Lai viņš izvēlas. Tas ir absurds! Tas ir demokrātijas... nav demokrātisks pamats.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2026. gada 5. martā, 12. martā, 19. martā