Vai te kāds vēl klausās?
ANTOŅINA ŅENAŠEVA («Progresīvie»):
«(..) Ja vēl kādu no topošā kabineta un premjeru interesē, ko deputāti šeit runā, tad varbūt nedaudz, nedaudz klusāk... un sadzirdēsiet. Kamēr vēl neesat aizskrējuši prom uz saviem ministriju kabinetiem... jums vēl tomēr ir vajadzīgs deputātu balsojums... mūsu parlamentārajā demokrātijā. Žēl, ka arī Smiltēna kungs neatrodas savā vietā. Droši vien jau citur... bet vēl esam parlamentā.
(..) Bet Kulberga kungam gribētu... neredzu, Kulberga kungs atkal ir prom, viņu neinteresē, ko viņam novēl... bet labi.
Gribu vismaz topošajiem ministriem... īpaši premjeram, kuram ir degsme, izlēmība, vēlme, es ceru, izdarīt labas lietas, piemēram, tiešām pārskatīt nejēdzīgos tēriņus, bet tā, lai no tā necieš svarīgākie pakalpojumi, kā izglītība, sociālā aprūpe, kultūra vai veselība... novēlu viņiem arī... Ja sanāca pirms nedēļas pateikt nē karteļiem un korupcijai, bet šodien stiprināt valdību, kad nav nevienas konkrētas rīcības, kas varētu to mazināt... nezinu, vai varam to nosaukt... ka Kulberga kungs ticis apspēlēts kā nepieredzējis politiķis... bet gribu cerēt, ka nebija apspēlēts no pārējo partneru puses.»
Zivtiņa ceļavārdi
EDMUNDS ZIVTIŅŠ («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Šodien no rīta politologs salīdzināja šo koalīciju ar lodveida zibeni. Jāsaka tā, ka tie būs arī mani ceļavārdi konkrēti Dombravas kungam, jo viņam būs ļoti nopietna nozare jāvada. Es negribētu, ka... ziniet, kā lodveida zibens pa logu ielido iekšā, pa otru izlido ārā, un vienīgais, kas no tā ir, – tas aizdedzina aizkarus un pazūd tālēs zilajās. Lūdzu, ļoti nopietni pieejiet šai tēmai. Nevajag tricināt mūsu iekšējo drošību. Un atcerieties, ka... Dombravas kungs! Ziniet, pēc kā vērtē un atceras iekšlietu ministrus? Tikai pēc viena jautājuma. Tikai pēc viena jautājuma – vai tu palielināji algas darbiniekiem vai ne? Tikai viens jautājums. Nepalielināsi algas, aizmirsīs tevi nākamajā dienā.
Un personīgi no manis Kulbergam: Andri, lūdzu, strādā labi, jo tu brauksi ar apsardzi, a man ir jābraukā autobusā.»
Kas kuram pie kājas
RAMONA PETRAVIČA («Latvija pirmajā vietā»):
«Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Šī nav unikāla situācija. Arī iepriekš ir notikusi liela hokeja spēle vienā dienā ar valdības apstiprināšanu. Toreiz Latvija uzvarēja Krieviju. «Apvienotais sarakst», jums šodien bija iespēja uzvarēt «Jauno Vienotību». Jūs šo iespēju neizmantojāt, un jums šajā valdībā «Jaunā Vienotība» būs kā akmens pie kājas.
(..) Es nevaru atbalstīt šo valdību tāpēc vien, ka «Jaunā Vienotība» ir akmens pie šīs valdības kājas.»
Par maz sieviešu
LĪGA RASNAČA («Progresīvie»):
«(..) Pēdējais jautājums, kam gribu pieskarties... arī tomēr ir zināms risks, ņemot vērā to, ka valdībā dzimumu proporcijas ir ļoti nelīdzsvarotas. Ir tikai divas ministres. Un nedomājiet... man nav nekas pret vīriešiem. Es vienmēr esmu labi izturējusies... cienu viņu spējas un varēšanu, bet šis nepilnīgais dzimumu līdzsvars rada risku, ka var netikt ievērotas to nozaru intereses, kur ir ļoti liels nodarbināto sieviešu īpatsvars, piemēram, veselības un sociālās aprūpes jomās. Es iesaku pievērst īpašu uzmanību šo jomu aizsardzībai, jo šīs ir divas jomas, kas ir ļoti svarīgas arī civilajā aizsardzībā.»
Valainis un Agneses
VIKTORS VALAINIS (ZZS, ekonomikas ministrs):
«(..) Citstarp jūs jau to esat pierādījuši – ir bijusi izlēmīga «Progresīvo» rīcība tajā laikā, kad jūs nomainījāt vienu Agnesi pret citu Agnesi. Viņi taču paņēma savu ministri atpakaļ... iecēla... vienu Agnesi nost, citu Agnesi vietā... un viņi parādīja, ka viņi var. Es gan toreiz tā arī nesapratu... Es gan toreiz nesapratu, kāpēc to pirmo Agnesi noņēma nost, bet tā bija partijas izvēle.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2026. gada 28. maijā