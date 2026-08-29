Saeimas saruniņas: deputātu "zelta" frāzes Saeimas sēdēs

Mēles mežģis obligacionārs
HARIJS ROKPELNIS (ZZS):
«(..) Un otrais ir valsts kā obligacionāri. Mēs te par tām entajām cepurēm, kādas kurām ir galvā, runājam. Valsts ir arī obligacionārs, un arī valstij kā obligacionāram, kopā ar pārējiem obligacionāriem, būtu jāpiekrīt, ka obligācijas tiek kapitalizētas. Nu, vai vienkāršā valodā – nauda, ko valsts ir aizdevusi uzņēmumam, tiek pārvērsta potenciāli nākotnē uzņēmuma akcijās jeb īpašuma tiesībā.»
Ne jā, ne nē, ne balts, ne melns
LINDA LIEPIŅA («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Vienīgā ģenialitāte, es jums pateikšu, kur ir tas, ka šeit uz tribīnes pirmo reizi pa visiem šiem gadiem atnāca premjers Andris Kulbergs, kurš beidzot kaut ko saprot no tā, ko viņš te runā. Un tas ir vienīgais.
(..) Jā, «Latvija pirmajā vietā» šodien savas balsis nedos ne «par», ne «pret», un tas ir mūsu lielākais ieguldījums Andra Kulberga valdībai šodien.»
Pāļa maksājums
VIKTORIJA PLEŠKĀNE (pie frakcijām nepiederoša deputāte):
«Godātā Saeimas vadītāja! Godātie kolēģi! Nu ko, kārtējais valdības likumprojekts, kurā Latvijas iedzīvotāji ir tikai kā bankomāts, kā naudas maks.
Kad pavasarī šeit, Saeimā, izskatījām 30 miljonu aizdevumu «airBaltic», tajā laikā satiksmes ministrs Švinka no šīs tribīnes aprīlī teica, ka tas esot kontroles pārejas finansējums līdz skaidram risinājumam (..). Taču, kā jau varēja paredzēt, šis «Progresīvo» solītais tilts, tāpat kā viņu solītais tilts pāri Daugavai, kļuva par vienu... par kārtējo «progresīvo» pāli, jo aizdevumu neviens negrasās atdot. Prasa naudu vēl.»
Spārnus nost un dūnas spilvenos
ATIS ŠVINKA («Progresīvie»):
«(..) Par aviācijas biznesu. Nezinu, cik reižu un kā var teikt... jūs sirdī sakāt – jūs gribat, lai lido. Bet ziniet, ir tā kā... dzīvam putnam jūs gribat noplēst visas spalvas, salikt dūnas spilvenos, apgriezt spārnus, uzgrilēt un tad putnam pateikt: «Skrien bariņā un lido! Mēs sirdī esam par tevi, lai tu lidotu.» Nu nav aviācijas bizness tik vienkāršs.»
Garas frāzes, maza jēga
EDMUNDS ZIVTIŅŠ («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Līdz ar to arī pārējiem, kas te ir sasapņojušies par kaut kādām debesmannām... lūdzu, kritiski izvērtējiet to visu! Jo, pieņemsim, ko es sapratu no iepriekš... Pieņemsim, Briškena kungs uzstājās, 15 minūtes norunāja. Ko es no tā visa sapratu? Es no tā visa sapratu –
dodiet tik naudu, un viss būs labi. Turpiniet maksāt, viss būs labi. Gudras frāzes – jēgas nulle no tā visa.»
Deputāts aizrunājas līdz ķemertiņam
ALEKSANDRS KIRŠTEINS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):
«(..) Tagad noplūda dati no CSDD, tur ir miljons... 1,2 miljoni datu. Cilvēki šausmīgi uztraucas. Adrese tur ir tikai... automašīna tehniskajā pasē ir ierakstīta. Bet uztraucas par vārdu, par telefonu, par e-pastu, kas noplūst. Un tagad kaimiņš aizies un pasūdzēsies policijai, viņš gribēs ieriebt. Viņš teiks: «Saprotiet, tas tur pastāstīja anekdoti par igauņiem. Igauņi tāda lēnīga tauta. Bet tas taču ir aizskaroši, tas ir apvainojoši, tas ir etniski kaitinoši.» Vai – «Viņš tur savā mazmājiņā uzzīmēja karikatūru par kādu budistu. Reliģiskais aizskārums!» Un uzreiz prokuratūra dod atļauju pieslēgties jūsu telefoniem, izspiegot un tā tālāk.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2026. gada 20. augustā.