Partija bez viņa kā zupa bez sāls
ANDRIS ŠUVAJEVS («Progresīvie»):
«(..) Es esmu pamanījis, ka Šlesera partijas pārstāvji ārkārtīgi pārdzīvo, kad viņu partiju šādi nosauc. Viņi uzstāj, ka viņi jāsauc par «Latvija pirmajā vietā», bet mēs visi zinām, ka tā ir Šlesera partija un nevienu no jums nekad nepārvēlētu, ja Šlesers izdomātu uztaisīt jaunu partiju, atstājot vēl vienu tukšu čaulu aiz sevis... un, iespējams, ar tādiem parādiem, kurus atkal nekad nenomaksās.»
Ģenders. Dzimums. Gender
IRMA KALNIŅA («Jaunā Vienotība»):
«(..) un tas vārds, ko jūs tik bieži sakāt, «gender» – pilnīgi garām. Un jūsu bērni, kad atgriezīsies no universitātes gadiem... nebūs tik ērti ar to. Es zinu, ka Krištopana kungs ir mācījies un dzīvojis ārzemēs, jaunais Šlesers ir dzīvojis un mācījies ārzemēs. Viņi pilnīgi saprot, ko nozīmē «gender». Viņa šeit nav šinī brīdī.
Sēdes vadītāja. Lietosim uzreiz, Kalniņas kundze, latviešu vārdu... tulkojumu, vai ne?
Irma Kalniņa. Ģenders.
Sēdes vadītāja. Nē. Latviešu valodā būs «dzimums».»
Papīrs pret dūri
ILZE STOBOVA («Latvija pirmajā vietā»):
«Klausoties šīvakara debates, rodas iespaids, ka varmākas tiešraidē klausās mūsu raidījumu un gaida lēmumu, lai varētu uzsākt vardarbību, un tajā brīdī nabaga cilvēki kā vienīgo aizsardzību paņems rokās šo konvenciju, lai ar to varētu aizsargāties. Policisti beigs savu darbu, un nu tik sāksies ļembasts, sāksies vardarbība. Te tika piesaukts tas, ka kādā istabā šobrīd notiek vardarbība, kamēr mēs siltās telpās lemjam par šīs konvencijas atcelšanu. Lai vai kurā vietā šobrīd būtu tāds notikums, neviens no šiem dokumentiem nepārtrauks notiekošo. Šai gadījumā... tas nav tāpēc, ka ir šī konvencija... viņi to pārtrauks.»
Piesegties ar portfelīti
VIESTURS ZARIŅŠ («Jaunā Vienotība»):
«Labvakar, cienījamie deputāti! Latvijā esmu nodzīvojis 45 gadus, un šajā laikā savu paziņu lokā esmu ieguvis gan divus gejus, gan divas vai trīs lesbietes, manu paziņu lokā ir arī viena transpersona. Nekad neesmu izjutis, ka gejs man uzmāktos, arī lesbiete ne, ka kāds man skrietu pakaļ un piedāvātu mainīt dzimumu. Četrdesmit piecus gadus nekā tāda nebija.
Tad es atnācu uz Saeimu... Es esmu Saeimā jau gadu... un ko es dzirdu? Ka lielākā problēma mums ir homoseksuālisms. Nē, patiesībā lielākā problēma mums ir Evika Siliņa, bet pēc tam ir homoseksuālisms, transpersonas. Šajā sakarā, ja nemaldos, mēs kādas trīs reizes esam izskatījuši Satversmes grozījumus. Esam arī Latvijas valsts karoga likumā izskatījuši grozījumus tieši šajā sakarā. Kaut kad nesen mēs gribējām pacelt PVN likmi izdevumiem, kas piemin transpersonas vai homoseksuālismu. Godīgi sakot, nākot uz Saeimu, man dažbrīd gribas piesegties ar portfelīti, jo šeit laikam var mainīt dzimumu.»
Politiskā temperatūra
ANTOŅINA ŅENAŠEVA («Progresīvie»):
«Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze!
Kolēģi, sabiedrība! Šodien ļoti zīmīgi pirmajā uzrunā Mūrnieces kundze teica... aicinot, protams, «Jauno Vienotību» būt remdeniem.
Vai es pareizi sadzirdēju? Remdeniem, hm?
Vai tiešām?
Tas man atgādināja jūsu... Nacionālās apvienības veco jauno draugu ZZS... iepriekšējo slaveno vadītāju... teicienu: palieciet savās vietās... es palikšu savā vietā, jūs palieciet savās vietās! Ne šajā gadījumā,
ne arī toreiz vajadzēja šo darīt.»
Mēs neesam tādi
ANDRIS KULBERGS («Apvienotais saraksts»):
«Šajos laikos, kad politikā dotā vārda un solījuma vērtība ir iemesta Ārlietu ministrijas miskastē, pateicoties darījumam – Rinkēvičam kļūt par prezidentu –, mēs savu solījumu vēlētājam turam visos apstākļos. Mēs nevēlamies būt un nebūsim kā citi, kuriem labākajās padomju kolhoznieku tradīcijās nav sava viedokļa un kuri mirkļa emocijās ieguvumu dēļ bija gatavi notirgot savas vērtības un uzmest savus vēlētājus. Un tagad kritušo reitingu un tuvojošos vēlēšanu sakarā ir gatavi nākamajam uzmetienam.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2025. gada 23. oktobrī, 30. oktobrī