Ko izteiks viņa seja?
KASPARS BRIŠKENS («Progresīvie»):
«(..) Kas ir vēl... kas ir vēl smieklīgāk? Šobrīd jūs gribat ieriebt vienai sievietei, piedodiet, Ministru prezidentei Siliņai, bet ar to jūs ieriebsiet visām Latvijas sievietēm. Nu, manuprāt, klasisks agresīvā vīra arhetips.
Otra interesantā lieta. Žēl, ka šeit nav ekonomikas ministra Valaiņa. Rītdien ironiskā kārtā... patiešām fantastiska sakritība!... notiek Ārvalstu investoru padomes Latvijā ikgadējā sanāksme ar Ministru kabinetu. Es ļoti gribētu redzēt ekonomikas ministra seju rītdienas sanāksmē. Nu, visticamāk, viņam būs tāda pati bezceremoniāla pokera seja kā dažiem mūsu kolēģiem vakardienas pieņemšanā par godu Dānijas karaļa vizītei.»
Krējums zupā kā hibrīdkara ierocis
GATIS LIEPIŅŠ («Jaunā Vienotība»):
«(..) Krievija izmanto jebkuru jautājumu, lai šķeltu sabiedrību, vai tā ir Stambulas konvencija, ja tur atrod iespēju šķelt, vai tie ir vēja parki, vai tas ir 5G, vai tās ir vakcīnas, arī ķīmiskās trases. Es domāju, ja izdotos mūs sašķelt par to, ir jāliek krējums zupā vai nav, tad arī to Krievija izmantotu.»
No Trinidādas līdz superfosfātam
ALEKSANDRS KIRŠTEINS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):
«(..) Jā, un nav pieminēts Trinidādas un Tobāgo parlaments. Kāpēc? Tāpēc, ka to sauca par Jaunkurzemi savā laikā. Kad viņa bija Kurzemes hercogiste, viņas nosaukums bija Jaunkurzeme. Nu, viņai vistiešākais sakars ar Latviju – Trinidādai un Tobāgo. Bet es neredzu to pielikto vēstuli no Trinidādas un Tobāgo parlamenta. Bet priekšlikums ir labs.
Bet es tomēr būtu balsojis, ja es redzētu Sorosa parakstu, Romas pāvesta, Eirovīzijas Končitas Vurstas.
Saprotiet, viņai bija grūta bērnība, viņa gāja skolā kleitiņā kā puika, un puikas viņu sita. Viņa varētu pastāstīt, kā tā konvencija viņu tagad izglābs.
(..) Bet es atcerējos, Kalniņas kundzei es gribētu nolasīt Skalbes teicienu: Latvija nav superfosfāts, ko kaisīt uz svešu koku saknēm. Tas ir, uz visām šīm organizācijām, visādiem padomdevējiem, visiem pārējiem.»
Pusstunda ar mākslīgo intelektu
IRMA KALNIŅA («Jaunā Vienotība»):
«(..) Kamēr mēs visi runājām par GREVIO, es izpētīju, jo tagad man ir mākslīgais intelekts, un es izpētīju. Un jūs zināt... jā, o... tas ir ļoti labs rīks, lai tiešām ieskatītos.
Un ko es atklāju? Kāpēc esmu gudrāka tagad, nekā es biju pirms pusstundas? Ziemeļvalsts... Lūdzu, neņirgājieties! Jā, es zinu, ka ir vēls un jūs esat noguruši, bet, lūdzu, esat džentlmeņi, ja?»
14. Saeimas fauna
ANNA RANCĀNE («Jaunā Vienotība»):
«(..) Un vēl nesen mums visiem ļoti patika runāt par «Straumes» kaķīti, ka mēs visi esam vienā laivā. Nē, mīļie, mēs vairs sen neesam vienā laivā ne šeit, Saeimas namā, ne arī acīmredzot drīz arī Eiropā, jo mēs varam tikt izgrūsti sabangotā okeānā... gan kaķis, gan suns, gan kapibara un arī 14. Saeima. Un tikai pa krastmalu haotiski skraidīs dažs labs lemurs, vācot spožus akmentiņus – politisko kapitālu nākamajām vēlēšanām.»
Slidenā retorika
LEILA RASIMA («Progresīvie»):
«(..) Un es vēlos arī izteikt savu izbrīnu «Nacionālās apvienības» deputātam Artūram Butānam, kurš neko labāku neatrada, ko pateikt... un tribīnē viņš arī nenāk runāt, bet viņš izvēlējās izsmiet Kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru par viņa apģērbu, kurš, starp citu, ir pilnīgi atbilstošs. Visi atceramies, ka Ukrainas prezidentam Zelenskim arī reiz pārmeta, ka viņš neesot uzvalkā. Jā, šādi izteikumi arī ir vardarbības forma, un to mērķis ir ar šādu lētu paņēmienu panākt, ka cilvēka autoritāte tiek iedragāta un ka viņa teiktajam tātad nav svara.
Bet man ir jautājums Butāna kungam: vai jūs arī izvarošanas gadījumā pievērstu uzmanību sievietes apģērbam un jautājat: kas tev bija mugurā, kad tevi izvaroja?»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2025. gada 30. oktobrī