Cerams, teikšana būs citiem
KRISTAPS KRIŠTOPANS («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Liela daļa deputātu un sabiedrības ne līdz galam saprot, kas ir imports un kas ir eksports. Ja mēs kaut ko eksportējam uz Krievijas Federāciju, pretī saņemam naudu, kura – garantēti – neaiziet kara mašinērijai. Ir ļoti, ļoti svarīgi to saprast. Tās preces, kuras mēs eksportējam un reeksportējam, ir alkohols, smaržas un vēl visādas tādas lietas, kuras manis pēc... lai tās būtu viņiem vairāk, bet galvenais ir no viņiem dabūt naudu, jo tā nauda neaiziet karam, tā ir nauda, ar kuru mēs gādājam par savu drošību.
Tā eksporta pret importu proporcija ir apmēram viens pret deviņi. Ja man būtu teikšana, es gribētu, lai eksports uz Krieviju būtu dubultliels.»
Krūšturi kā neliek, tā neliek mieru
JĀNIS VITENBERGS («Nacionālā apvienība»):
«(..) Pirms brīža viens no deputātiem kāpa... un sauca produktu grupas, kuras mēs eksportējam. Kas tad tur slikts, ja eksportējam uz Krieviju šampanieti vai krūšturus? Bet šajā pašā sarakstā ir arī kaučuks, par ko nevienam nav bažu... par to, ka šo kaučuku tālāk izmanto, lai ražotu lidmašīnu riepas, bruņutehnikas riepas. Tā tieši palīdz attīstīt un nodrošināt militāro industriju.»
«Varoņus» studijā!
ARTŪRS BUTĀNS («Nacionālā apvienība»):
«Kolēģi! Man šķiet, atsevišķi kolēģi sapinās meistarībā. Jo, no vienas puses, jūs sakāt, ka tirgoties ar Krieviju jau nav nekas slikts, un nākamajā teikumā jūs sakāt, ka mums nekādā gadījumā nevajag atklāt, kas ir šie uzņēmēji.
Ja jau, jūsuprāt, tas nav nekas slikts, tad kāpēc jūs iestājaties par to, ka tas ir jāslēpj? Kas jums ir slēpjams tur? Kas ir tas slēpjamais tur? Atklājam!»
Drāma Kučinska gaumē
MĀRIS KUČINSKIS («Apvienotais saraksts»):
«Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Jums patīk seriāli, vai ne? Īpaši, ja ir spraigs sižets un ir interesanti. Man šķiet, ka viss, kas saistīts ar nākamajām vēlēšanām, ir seriāla vai kārtīgas drāmas cienīgs. Sliktā ziņa par šo jautājumu diemžēl ir tā, ka tad, kad visi vērtēs, kas būs beigās sanācis, neviens nedalīs – pozīcija/opozīcija. Visi teiks – Saeima.
(..) kā šodien lasīju vienā portālā... latviešiem ļoti patīk, ka beigās uzrodas Lāčplēsis un visu izcīna. (..) Rezultātā, ja šis Lāčplēsis... patiešām tiks ar to galā, viss būs kārtībā. Ja gadījumā netiks galā, tad vienīgā iespēja... rēķinieties... katrs sēdēs savā deklarētajā dzīvesvietā un turēs īkšķus, lai iedzīvotāji ietu un balsotu. Es ceru, ka tā nebūs. Atgādinu, ka tas nav pozīcijas/opozīcijas jautājums. Visi pilnīgi noteikti būs vainīgi.»
Kā ir, tā ir, bet nav pat viena centa
AMILS SAĻIMOVS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):
«Sveicināti, Saeimas priekšsēdētāja! Jā, ļoti labs priekšlikums iemūžināt statusu «Goda ģimene». Goda ģimene paliek un paliks, un būs goda ģimene. Man kā daudzbērnu tēvam gribētos, lai tomēr tas statuss saglabātos. Ņemot vērā mūsu demogrāfisko stāvokli, situāciju, kura ir šobrīd negatīva, tas būtu kaut vismaz nedaudz... bet motivācija topošajiem vecākiem izveidot daudzbērnu ģimeni.
(..) Nedaudz par to ģimenes atlaižu katalogu. Jā, tur daudz kas ir sarakstīts tajā katalogā. .. Es pats, kad formēju sev to kartīti un gaidīju, kamēr degvielas uzpildes stacijas tīklā man piemēros papildu atlaidi... Un tur bija par to papildu atlaidi tāda cīņa – detalizēti visu vajadzēja aprakstīt un tā tālāk, un galu galā man piešķīra to atlaidi. Kad es izmantoju šo karti, ievēroju, ka tur atlaide ir papildu 0,8 centi. Principā pat cents nebija atlaide. Tā ka diezgan... Kā ir, tā ir.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2026. gada 23. aprīlī