Linda, Ašeradens un taureņi
LINDA LIEPIŅA («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Un es uzskatu, ka Ašeradens jau sen bija jāpadzen tieši tāpat kā nu jau Švinka. Bet Ašeradens ir vienkārši... tiešām cilvēks, kuru es esmu vērojusi Pieprasījumu komisijas sēdēs. Viņš sen jau vairs nenāk, un es uzskatu, ka viņš nesaprot savas... pārstāvētās jomas.
Tas, kas notika šajā Pieprasījumu komisijas sēdē, uz kuru bija atnākuši kādi septiņi vai astoņi Finanšu ministrijas ierēdņi, tiešām, kā Kulberga kungs pareizi jau teica, izsauca žokļa atkāršanos. (..) Tā sajūta tad, kad mēs dzirdējām šo informāciju par neeksistējošām tāmēm... liekas, a ko mēs te visu laiku tā kā taureņi esam situšies stiklā un prasījuši kaut ko... Beigās izrādās – vienkārši tā, ko jūs prasāt, nemaz nav.»
Komisāru studijā!
ALEKSANDRS KIRŠTEINS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):
«Cienījamā priekšsēdētāja! Godājamie deputāti! Kurš ir tas eirokomisārs ādas mētelī un ar revolveri, kurš ir noteicis 60 [% priekšvēlēšanu kampaņas aģitācijas limita griestiem – red.]? Un kāpēc ne 100? (..) Bet, pieņemsim, ir kaut kāda partija «Greenpeace», kura grib visu degvielu iztērēt gumijas laivām un degvielai, piketējot pret kaut kādu kārtējo termināli peldvietā, ko kaut kādi blēži grib uzbūvēt Latvijā. Vai, piemēram, partija «Nē – vēja parkiem!» piketē pret vēja parku būvniecību ziemā un visus 100 procentus iztērē kažociņu pirkšanai, jo ir auksta ziema, mīnus 30 grādi. Piedošanu, kāda kuram daļa, ja politiskā partija var ierakstīt savos statūtos, ko viņi vēlas darīt?
Kas tā par kaut kādu čekistu un komunistu metodi noteikt 60 vai 59, vai 73, vai cik procentu?»
Dzinējs kaķim zem astes
ANDRIS KULBERGS («Apvienotais saraksts»):
«Vitenberga kungs ļoti precīzi un skaidri norādīja, ka viss, ko jūs šeit, Saeimā, lemjat, ir tiešām kaķim zem astes (..). Tāpēc, ka šobrīd notiek diezgan nopietnas sarunas auto ražotājiem Eiropas līmenī ar fon der Leienu... jau ir tiešākā veidā tikšanās. Tas tiešā veidā atsaucas uz 2035. gada regulējumu par to, ka nevarēs tirgot jaunas mašīnas ar iekšdedzes dzinējiem. Tas tiek jau šobrīd diezgan nopietnā veidā runāts – par šīs normas atcelšanu vai pārlikšanu... un biodegvielas... Un šis ir tiešā saistībā ar šo. Tāpēc mums nevajag tik ļoti skriet situācijai pa priekšu. Labāk paskatāmies, kādi būs lēmumi, kādi būs Eiropā pieņemtie normatīvi.»
Katrai paaudzei savs krusts
ANDREJS CEĻAPĪTERS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):
«Kolēģi, laikam jau tā iekārtots, ka mēs attīstāmies pa spirāli, kā mums kādreiz mācīja, un katrai paaudzei ir vajadzīgs savs OIK. Tas, ko visu atbalstīja un kam piebalsoja, ir OIK numur divi, tikai daudz viltīgāk ietērpts, bet arī uz tiem pašiem zaļajiem pamatiem balstīts. Un, ja pirmais OIK mums izmaksāja reāli trīs miljardus (presē lasīju)... kaut kad pats rēķināju, ka mēs tomēr esam samaksājuši četrus miljardus un vēl turpinām maksāt... tad šis ir OIK numur divi, no kura nav iespējams izvairīties. Tikai degvielas tirgotāji būs tie, kas savāks no mums naudu, un mēs par to samaksāsim.»
Tā jums vajag!
ARTŪRS BUTĀNS («Nacionālā apvienība»):
«Godātie kolēģi! Kad šis Saeimas sasaukums sāka darbu, tad bijusī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece «Progresīvos» apsēdināja «Saskaņas Centra» sēdvietās, par ko «Progresīvie» ārkārtīgi protestēja – ideoloģiski viņiem tur nepienākas atrasties. Bet, domāju, šādi jautājumi un nostāja valodas jautājumos parāda, ka jūs pelnīti sēžat tieši tur, jo šobrīd to, ko agrāk darīja «Saskaņa», pilnvērtīgi valstiskuma jautājumos pilda «Stabilitātei!» un «Progresīvie».»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2025. gada 27. novembrī