Ja jau citējam klasiķi
EDMUNDS JURĒVICS («Jaunā Vienotība»):
«Kolēģi! Ja jau mēs citējam Valdi Dombrovski, tad varam citēt Valdi Dombrovski arī no 2025. gada novembra. Valdis Dombrovskis: «Eiropas Komisija ir novērtējusi Latvijas 2026. gada budžeta plānu kā atbilstošu Eiropas Savienības fiskālās disciplīnas noteikumiem. Tas ir pozitīvs signāls investoriem – neskatoties uz sarežģīto ģeopolitisko situāciju un nepieciešamību strauji palielināt aizsardzības izdevumus, Latvija joprojām īsteno pārdomātu budžeta politiku.»
Paldies.»
Klasiķa grāmatu – sārtā
EDVARDS SMILTĒNS («Apvienotais saraksts»):
«Jurēvica kungs, jūs mani pārliecinājāt – acīmredzot... acīmredzot tas ir cits Valdis Dombrovskis. Es kā Saeimas sekretārs lūgšu izņemt no Saeimas bibliotēkas šo grāmatu... iepriekšējo sadedzināt... un gaidīsim jauno, papildināto, izdevumu.
Paldies.»
Politiskais huligānisms atduras pie ūsām
EDMUNDS ZIVTIŅŠ («Latvija pirmajā vietā»):
«Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Man arī bija viens piedāvājums par pievienotās vērtības nodokļa likmes celšanu – attiecībā uz LGBT satura grāmatām. Ja jūs atceraties, toreiz es to nosaucu par politisko huligānismu un atsaucu savu priekšlikumu.
(..) Mēs varam iet vēl tālāk – paskatīties, ko vēl varam segregēt šajā pasākumā... nezinu, kas vēl pasaulē tāds samaitāts... Hitlera ūsas, pieņemsim, vai kaut kas tamlīdzīgs. Man liekas, tā mēs varam aiziet kādā pilnīgi neproduktīvā... pilnīgās galējībās. Un kāpēc jūs gribat man liegt lasīt Dostojevski oriģinālvalodā? Nu, es nezinu. Man šķiet, tas īsti nav atbilstoši garam.»
Trīsvienība: viskijs, rums un krūšturi
JĀNIS VITENBERGS («Nacionālā apvienība»):
«(..) Bet deviņos mēnešos preces 733 miljonu apmērā uz Krieviju ir eksportētas: alkohols... viskijs, rums, šampanietis. Esam kļuvuši par lielražotājiem, visas Eiropas netīrā darba darītājiem. Mēs esam rokas, ceļš, pa kuru viss šis saražotais alkohols aizplūst tālāk uz Krieviju, jo viņi paši negrib tirgoties ar agresoru. Izmanto mūs kā starpnieku. Alkohols, krūšturi... dažādas iekārtas, kuras balansē uz robežas, tas ir tas apjoms, ko mēs šobrīd vedam. (..) Par krūšturiem – varbūt tas nav tas sliktākais, ko varētu eksportēt.»
Domājām trīs minūtes
LINDA LIEPIŅA («Latvija pirmajā vietā»):
«Kolēģi! Ašeradena kungs! Minūtīti uzmanības! Mēs faktiski kādas trīs minūtes domājām, kā jūs izvilināt šeit, uz tribīni, lai jūs atnāktu un pastāstītu, kas mums Latvijā notiek ar to kafiju un ar to akcīzes nodokli, jo, man liekas, stāsts ir par to, ka akcīzes nodoklis kafijai ir absolūti nepamatots. Tam stāstam ir tik gara bārda... un mēs netiekam no tās akcīzes vaļā. Nu nekur kaimiņvalstīs nemaksā akcīzi par kafiju. Mēs runājam par kafiju. Akcīzi nemaksā.»
Nepārkliegsiet mani!
MAIJA ARMAŅEVA («Latvija pirmajā vietā»):
«Starp citu, ziniet, kur es pērku kafiju? Bet ne Latvijā. Jā, patiešām es nepērku kafiju Latvijā, es to parasti atvedu no citām valstīm, piemēram, Dānija, kur, starp citu, pārtika… Nepārkliegsiet mani. No tādām valstīm kā, piemēram, Dānija, kur vispār pārtika patiesībā ir daudz lētāka nekā Latvijā.
Arī komunicējot ar saviem atbalstītājiem un sekotājiem soctīklos... viens no biežāk atvestajiem produktiem no citām valstīm... tā var būt arī Vācija, Anglija, jebkura cita valsts... top produkts ir tieši kafija.»
Kofeīna kari Saeimā
ARTŪRS BUTĀNS («Nacionālā apvienība»):
«Nu ko, kafijas dēļ varētu krist valdība, vai ne? Tas būtu notikums, jo Latvijā ir vairāk nekā 10 kafijas grauzdēšanas uzņēmumu. Tā ir augoša nozare. Es iesaku pirkt kafiju Latvijā. Mēs tikko runājām par kapitāla tirgu. Latvijā ir kafijas uzņēmums, kurš ir kotēts biržā. Tā nav joka lieta.
Pieejam ar pilnu nopietnību un palīdzam šai nozarei augt, nevis liekam sprunguļus.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2025. gada 4. decembrī