Izmantošot opozīcijas metodes
ANDRIS ŠUVAJEVS («Progresīvie»):
«(..) Mēs tiešām uzraudzīsim katru jūsu lēmumu. Es Saeimā esmu vērojis opozīcijas darbu un esmu daudz mācījies no jums – gan kā darīt, gan kā nedarīt. Mēs, «Progresīvie», nebūsim ieinteresēti skaļā un tukšā retorikā un savstarpējos apvainojumos. Mēs rīkosimies atbilstoši valsts drošības interesēm un lēmumus kritizēsim, vadoties pēc to satura un ietekmes. Tomēr, kad mēs kritizēsim šo konservatīvo koalīciju, ikviens var būt drošs, ka mūsu kritika būs argumentēta. Tā būs bezbailīga, neatlaidīga un pārliecinoša.»
Kā iesvētības baznīcā
LINDA LIEPIŅA («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Vērojot šodienas svinīgo un pat tādu nedaudz satraukto gaisotni šajā zālē, mani nepamet doma: jaunās valdības apstiprināšanu šodien Saeimā var salīdzināt ar iesvētībām baznīcā. Tas ir tāds skaists rituāls, kurā dzimst jauns statuss, tiek solīta mūžīga uzticība un visi izliekas ticam gaišai un skaistai nākotnei.
(..) Tomēr starp klasiskajām iesvētībām un šo politisko teātri ir viena būtiska un, es pat teiktu, bīstama nianse. Baznīcā iesvētāmajam aiz muguras stāv mīloši krustvecāki, kas vēl tikai labu, bet šodien, apstiprinot valdību, es domāju, te nav tikai tie duncīši, par kuriem jūs, Kulberga kungs, runājāt savā uzrunā, bet aiz katra jaunā ministra stāv viņa partija ar saviem pelēkajiem kardināliem, sponsoriem ar pavisam citām interesēm.
(..) Un, ja īstu krustvecāku uzdevums ir rūpēties par dvēseli, tad «Jaunās Vienotības» primārais uzdevums šajā valdībā būs uzmanīt, lai jaunais Ministru kabinets un jaunais premjers, nedod dievs, nesāktu bāzt degunu tur, kur nevajag, un neaiztiktu «pareizās shēmas». Vienkāršā valodā – lai viss paliek, kā ir bijis.
(..) Kolēģi, iesvētību diena ir skaista un svinīga, bet atcerieties – jau rīt nāks pelēkā un skarbā ikdiena (..).»
Lēni, bet ilgi: valdības darba aprēķins
ALEKSANDRS KIRŠTEINS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):
«Cienījamā priekšsēdētāja! Godājamie deputāti! Ņemot vērā to, ka mēnesī labi ja var izpildīt vidēji vienu valdības deklarācijas punktu, valdības deklarācijai pietiktu ar pieciem punktiem. Deklarācijā ir 52 punkti, un Ministru kabineta darba plānā vēl vairāk.
(..) Tā kā es teicu, ka mēnesī var realizēt vienu punktu, bet valdības deklarācijā ir 52, tad izskatās, ka viņi taisās arī tos nākamos 48 mēnešus strādāt.
Labi, lai veicas!»
Kur viņš atrodas?
EDMUNDS ZIVTIŅŠ («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Tas nekas, ka 17 gadus «Vienotība» bijusi pie varas, un tā rezultātā Latvija faktiski ir beidzamā Eiropā visos ekonomiskajos rādītājos. Mēs klibojam, klumpurējam kaut kur aizmugurē visiem. Tas nekas, toties tagad ar jaunu uzrāvienu, ar jaunu spēku mēs sasniegsim jaunas tāles! Tas ir kaut kāds vispār... Man reizēm liekas, ka te kaut kādas šizofrēnijas parādības ir. Es nesaprotu, kur es vispār atrodos, kas te notiek. Kaut kāds vājprāts!»
Ministriju maratonists
SKAIDRĪTE ĀBRAMA (pie frakcijām nepiederoša deputāte):
«(..) Vai arī, runājot par KEM... Es saprotu, ka Vitenberga kungs jau kļūst par «universālo kareivi», kuram der visas ministrijas. Es tiešām apbrīnoju, ka Vitenberga kungs piekrīt visam, kas tiek piedāvāts. Es domāju, ja nākamajā Saeimā... tad droši vien jūs būsiet izstaigājis visas 14 ministrijas. Bet tomēr KEM. Tikpat labi varējāt atstāt Meļņa kungu... KEM ministrēšanas ziņā. Manuprāt, tas, kā viņš ir audzis, kā viņš pa šiem gadiem ir nobriedis un izpratis būtību līdz pamatiem, – viņam to vajadzēja turpināt. Jūs taču daudziem esat atļāvis turpināt darbu, it sevišķi Zaļo un Zemnieku savienībai... arī citās jomās.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2026. gada 28. maijā