Tik daudz paldies, ka ausis vīst
ANDRIS BĒRZIŅŠ (ZZS):
«Kolēģi! Es gribu teikt paldies. Un pie šī paldies gribu drusku apstāties, tāpēc ka man diezgan ilgus gadus ir bijusi iespēja strādāt Publisko izdevumu un revīzijas komisijā gan kā ierindas deputātam, gan šīs komisijas vadītājam... pāris reizes. Un tad man vienmēr ir bijis ļoti interesanti... Teiksim tā, izteikts paldies Publisko izdevumu un revīzijas komisijā... tie, kas atnāk... kurus tagad uzlūko un, kā sacīt, analizē... tik izteiktus lielus paldies no vienas vai otras ministrijas vai iestādes es neesmu nekur dzirdējis, jo tie, kas atnāk uz pārējām komisijām, kaut ko nomurkšķ... paldies, nu labi... A te ir: paldies jums, Valsts kontrole, ka jūs man atvērāt acis. Vienu otru reizi tiešām arī atver acis uz to, ko viena vai otra organizācija neizdara.»
…bet Saeima nepadodas
HARIJS ROKPELNIS (ZZS):
«Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Kolēģi! Man ir viena slikta ziņa un viena laba ziņa. Sliktā ziņa ir tā, ka diemžēl mēs dzīvojam no krīzes līdz krīzei un mūsu ceļā nepārtraukti stājas kādi lieli izaicinājumi. Labā ziņa ir tā, ka šis parlaments... šī Saeima ir gatava aktīvi šīs krīzes risināt.»
Politiskā diagnoze padomju stilā
ALEKSANDRS KIRŠTEINS (pie frakcijām nepiederošs deputāts).
«(..) Tikai Padomju Savienībā bija divu veidu šizofrēnija, nekur pasaules medicīnā tādas nebija, – parastā šizofrēnija un tā saucamā vārgi tekošā (vai es nezinu, kā tulkot, krieviski rakstīja vjalotekuščaja). Tas ir, jebkurš, kuru nevarēja notiesāt kaut kādu iemeslu dēļ, teiksim, ka viņam būtu veselības problēmas vai kaut kas, tad viņam diagnosticēja tādu slimību, ka viņam ir vāji esoša šizofrēnija, un viņu varēja ielikt cietumā.»
Vismaz cilvēkus paklausieties!
ZANDA KALNIŅA-LUKAŠEVIČA («Jaunā Vienotība»):
«(..) Ja jūs negribat ieklausīties kolēģos politiķos, ieklausieties cilvēkos! Vēstuli, ko saņēma visi Saeimas deputāti, bija parakstījuši ļoti daudzi nevalstisko organizāciju un mediju pārstāvji, kuri kategoriski iebilda pret Sabiedrības integrācijas fonda likvidēšanu un aicināja nepieļaut tādus politiskos lēmumus, kas kaitētu pilsoniskajai sabiedrībai, aktīvam nevalstiskajam sektoram un spēcīgai, neatkarīgai mediju telpai Latvijā.»
Landšafts un laundromāts
KASPARS BRIŠKENS («Progresīvie»):
«(..) Mazliet gribu iezīmēt, kāds šobrīd ir Eiropas Savienības landšafts šajā jautājumā. Man grūti izšķirt, vai tas ir tuvāk «zelta vīzu» konceptam vai biznesa termiņuzturēšanās atļaujām, jo elementi ir dažādi. Katrā ziņā es sākšu ar tām valstīm, kurās ir bijušas vai šobrīd ir «zelta vīzas».
(..) Visbeidzot. Ja atceramies, cik smagi Latvijai bija nokratīties no Austrumu netīrās naudas laundromāta atkarības... daļa ienāca caur termiņuzturēšanās atļaujām, tai skaitā mūsu nekustamajā īpašumā, finanšu sistēmā...»
Kurš parakstījās Brigmaņa vietā?
AUGUSTS BRIGMANIS (ZZS):
«Lūdzu, pārbaudiet, vai mans paraksts ir zem šī pieprasījuma.
Sēdes vadītāja. Jums pašam jāpārbauda.
A. Brigmanis. Tikko nolasīja pieprasījumu. Tur parādās, ka es to esmu parakstījis. Varbūt kaut kad tas ir noticis… bet, nu, zināms precedents. Aicinu pārbaudīt.
Sēdes vadītāja. Brigmaņa kungs, atbilstoši procedūrai jums pašam ir jāpārbauda, un, ja paraksts nav jūsu, jūs varat to atsaukt.
Turpinām sēdi. Kolēģi, turpinām sēdi. (..) Bet kāpēc bija ielikts?... Tad ir ievadīts nepareizi?... Bet kāpēc bija ielikts?... Nu, sistēmā bija Brigmanis... Vienu sekundīti, tūlīt noskaidrosim.
Tātad nolasīšu no iesniegtā... pieprasījuma. Precizēsim protokolam. (..) Tātad Brigmaņa kungs nav... iesniedzis.
(..) Tā gadās.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēdes 2026. gada 4. jūnijā, 11. jūnijā