Nošaut nav ļauts, tātad likums slikts?
HARIJS ROKPELNIS (ZZS):
«Cienījamie kolēģi! Acīmredzot mūsu vidū ir ļaudis, kuri uzskata – ja likumā kā soda mērs nav nošaušana vai pakāršana, tad likums ir bezzobains. Ziniet, tā gluži nav. Tas, kas ir skaidrs, – akli dzenoties dažādu iedomātu blēžu medībās, mēs nereti nodarām ļaunu parastiem, godīgiem, kārtīgiem cilvēkiem. (..) Un šādi stāsti veidojas situācijās, kad aiz katra stūra tiek saredzēti blēži, tiek uzrakstītas stingras normas un mēs sodām parastus, normālus cilvēkus.»
Ar tankiem diplomātu kļūdas neaizlāpīsi
ALEKSANDRS KIRŠTEINS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):
«(..) Un pēdējais: ko sabojā diplomātija, to nevar atrisināt neviens militārais spēks. To mums vajadzētu atcerēties. Atcerēsimies, ka savā laikā Latvijas ārlietu ministrs pirms kara... viņi bija vairāki... viņi tikās bez sevišķām problēmām, pat pieprasot tikšanos ar visu lielāko Eiropas valstu ārlietu ministriju pārstāvjiem un diplomātiskajiem dienestiem.
Tāpēc mans novēlējums ir ne tik daudz runāt par to, cik mēs briesmīgi bruņosimies, bet to, kā mēs uzlabosim Ārlietu ministrijas darbu un atradīsim cilvēkus, kas spēj nodrošināt Latvijas neatkarību un drošību.»
Skolotāja vietā – pornogrāfija
ANTOŅINA ŅENAŠEVA («Progresīvie»):
«(..) Tātad 64 procenti Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem mūsu sabiedrībā netiek runāts pietiekami daudz. (..) Un mēs zinām, kas notiek, ja nerunā. Ja nerunā, tad mūsu bērni un jaunieši informāciju smeļas internetā. Mēs jau zinām arī no pētījumiem. 2018. gadā ziņoja, ka 67 procenti jauniešu priekšstatu par attiecībām gūst, skatoties pornogrāfiju. Vai tiešām mēs vēlamies, lai pornogrāfijas industrija kļūtu par Latvijas jauniešu galveno skolotāju jautājumos par attiecībām, ķermeni, piekrišanu un savstarpējām robežām?»
Ļaujiet Kulbergam izkāpt no kastes!
LINDA LIEPIŅA («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Es aicinu jūs – atmetiet savu politisko greizsirdību! Ļaujiet Kulbergam strādāt vismaz līdz vēlēšanām! Nu, ļaujiet viņam! Viņš ir kā... beidzot kā svaigs gaiss ieplūdis Ministru kabinetā. Nu, ļaujiet! «Jaunā Vienotība», kāpēc jūs viņam gribat likt sprunguļus riteņos? Jūs taču sarunājāt, ka sadarbosieties. Atmetiet to savu greizsirdību! Ja jūs ievēlēs nākamajā Saeimā un jūs atkal komandēsiet parādi, varēsiet visu mainīt atpakaļ.
(..) Atļaujiet cilvēkam... jaunajam Ministru prezidentam izkāpt ārā no kastes.
(..) Vispār, ja būtu mana teikšana, es Ministru prezidentam ļautu visus ministrus izvēlēties.»
A ja nu sanāks?
DIDZIS ŠMITS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):
«(..) jo, domāju, visiem – gan šajā zālē, gan ārpus šīs zāles – ir skaidrs, ka vienīgais iemesls, kāpēc «Jaunā Vienotība» ir šajā koalīcijā, – lai čakarētu Andrim Kulbergam darbu. Nedod dievs, viņam sanāks, tad oktobra... rezultāti konkrētām partijām būs nepatīkami.
To visu saprotot, tomēr kaut kādai gaumei būtu jābūt... nu, nelielai gaumei. Lai par ko jūs nerunātu... tas ir par Valsts kancelejas direktoru.
Paņemsim Citskovska kungu, kurš, kā saka, savas paklausības, iztapšanas dēļ tagad ir uz apsūdzēto sola... «pateicoties» jūsu premjera lidojumiem. Un kur mums ir korupcijas marķieris, kurš pirka biļetes...? Aizsūtīja Citskovski par to tiesā pastāvēt...
Un nākamais – Kronberga kungs, kurš tika iecelts... ar smagu konkursu... izvērtēja vislabākos kandidātus un konstatēja, ka neviens tik labi nav virzījis kokrūpnieku afēru, kā to darīja Kronberga kungs, līdz ar to pienākas kļūt par Valsts kancelejas direktoru.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēdes 2026. gada 11. jūnijā, 18. jūnijā