Aptiekas turpina durt
LĪGA KOZLOVSKA (ZZS):
«(..) Un vēl viena lieta, kolēģi. Pie pašreizējās digitalizācijas sistēmas mēs nevaram izsekot visai pacienta pošu pases vēsturei. Piecas aptiekas vienu cilvēku var sapotēt četras un piecas reizes. Sevišķi tad, ja pacientam nav īsti kritikas vai ir atmiņas traucējumi.»
Ja ne par sevi, tad, mīļie, par jums
KRISTAPS KRIŠTOPANS («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) ZZS, jūs vienmēr man esat bijusi otrā izvēle. Ja es nebalsotu par sevi, es balsotu par jums. Bet ko jūs darāt? Vai jums tiešām ir mērķis neiekļūt nākamajā Saeimā? Kā citādi to visu var skaidrot? Viktors Valainis šodien tviterī: «Ministru prezidente pārņem procesa vadību.» Ministru prezidentei nevar uzticēt uzraudzību pār piemājas pažobelītes būvi, kur nu vēl «airBaltic»! Par ko jūs runājat?!»
Skaistule un divi briesmoņi
LINDA LIEPIŅA («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Siliņas kundze, tajā pēdējā bildē, ko jūs pirms kādas stundas vai tad, kad jums bija tā preses konference, ielikāt... to bildi varētu nosaukt «Skaistule un divi briesmoņi», jo jūs tur izskatāties lieliski... un tad ir Rokpeļņa kungs un Šuvajeva kungs, kuri kā tādi divi nopērti puikas stāv jums blakus. Kādas šausmas! Bet zem tās bildes ir komentāri. No tiem 150 komentāriem pieci komentāri ir plus mīnus pozitīvi jums. Pārējais tur... ir šausmas. Tāpēc es kārtējo reizi jums pajautāšu: vai jūs vispār lasāt, ko par jums raksta sabiedrība, kuras interesēs jūs it kā strādājat? Vai arī kāda velna pēc jūs kaut ko postojat, ja jūs tur neko nelasāt? Tur ir šausmas!»
Pietiek un pietiek!
AIVA VĪKSNA («Apvienotais saraksts»):
«Kolēģi, Latvija nav nabadzīgākā valsts, Latvija ir izšķērdīgākā valsts. Pietiek! Tas ir jāizbeidz šodien, šeit un tagad! Latvijas problēma ir plāni par plāniem, sanāksmes par darba grupām un darba grupas par apspriežu rīkošanu. Pietiek izlikties, ka gan jau kaut kā būs! Pietiek melot citiem un sev, meklējot iemeslus savām kļūdām, meliem, nespējai un bezatbildībai! Atcerēsimies Latvijas vēsturi – «Parex banka», «Liepājas metalurgs» – un solījumu: «Vairs nekad!»»
…un nāks baristas ar baltiem cimdiem
EDVARDS SMILTĒNS («Apvienotais saraksts»):
«Cienījamie kolēģi! Šī nav pirmā reize, kad šeit, Saeimā, mēs runājam par to, ka šobrīd valdošā koalīcija un premjere – iepriekš premjers – vēlas līdzināties citu valstu līderiem. Un tā līdzināšanās diemžēl notiek caur privāto lidmašīnu īrēšanu, sapņiem par premjera rezidences izbūvi ar mīkstākiem dīvāniem, par baristām ar baltiem cimdiem Ministru kabinetā, kuras apkalpos Ministru kabineta locekļus... kā šobrīd mēs secinām, arī caur dārgām VIP zālēm, kur pāris stundās var apēst un izdzert 4180 eiro.»
Ar liesmām acīs
EDMUNDS ZIVTIŅŠ («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Bet, ziniet, es nesen kā, burtiski kādas pāris dienas atpakaļ, saņēmu ļoti emocionālu vēstuli, kurā ģimene, kura bija atgriezusies no... nu, kāda starpība, no kurienes atgriezusies..., bija uzrakstījusi man šo vēstuli par situāciju, kādā viņi šobrīd ir. Un, proti, es tā īsi atreferēšu to. Tātad viņi ar liesmām acīs bija sacerējušies un pārdevuši visu, kas viņiem ir ārzemēs. Un jauna ģimenīte ar vienu bērniņu atbrauca uz Latviju, nopirka šeit īpašumu un dedzīgi sāka strādāt, kā saka, sev, savas ģimenes un Latvijas labā. Un tiešām ar vislabākajiem nodomiem. Un visa tā sistēma... kas tanī virpulī, kurā viņi ietika iekšā... nu, viņi atrada abi divi darbu, abiem diviem it kā pietika, it kā ir, kur dzīvot, viss ir kārtībā. Bet, tiklīdz kā saskārās ar šo sistēmu, tā sistēma viņus samala, sakošļāja un izspļāva ārā. Un viņi saka tā: «Es ļoti atvainojos, jūs cīnieties, bet mēs visu pārdodam un braucam atpakaļ, jo mēs to, kas šeit notiek, vienkārši fiziski nevaram izturēt. Ne fiziski, pareizāk sakot, ne arī morāli.»»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2026. gada 16. aprīlī