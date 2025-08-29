Sākas pieteikšanās ikgadējam sociālās uzņēmējdarbības konkursam

Konkursā var piedalīties gan juridiskas, gan fiziskas personas. Tie var būt uzņēmumi ar vai bez sociālā uzņēmuma statusa, biedrības un nodibinājumi, kam nepieciešamas finansējums kādas jaunas idejas realizēšanai vai organizācijas attīstībai. Tāpat var pietiekties individuālas personas, kuras vēl tikai lolo savu sociālās uzņēmējdarbības ideju un meklē tai starta finansējumu. Pieteikt var organizāciju vai biznesa ideju, kas atbilst sociālās uzņēmējdarbības būtībai un definīcijai – ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu un radīt labumu sabiedrībai.
“Konkursa naudas balva nav vienīgais ieguvums – ik gadu dalībnieki apliecina, cik vērtīgi bijis apgūt prezentēšanas un uzstāšanās prasmes, iegūt labu publisko redzamību, un pats galvenais – pievienoties sociālās uzņēmējdarbības kopienai, kur iepazīties un izveidot biznesa sadarbības ar citiem sociālajiem uzņēmējiem. Arī šogad konkursā ir tematiskie akcenti – finālā uz specbalvām pretendēs tie esošie un topošie sociālie uzņēmumi, kuru piedāvātais produkts vai pakalpojums ir sociālā inovācija, vai arī tie risina ilgtspējas jautājumus,” stāsta Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Regita Zeiļa.
“Idejas un labi darbi neapstājas – mums prieks jau vairākus gadus pēc kārtas atbalstīt šo nozīmīgo sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu. Piču konkurss ļauj ne tikai palīdzēt plašākai sabiedrībai, bet arī pašiem uzņēmējiem paraudzīties plašāk uz biznesa iecerēm ar lielu pievienoto vērtību. Katru gadu redzam aktuālas sociālas problēmas, ko šie uzņēmēji un ideju autori ir gatavi risināt un uzlabot. Mēs lepojamies ar mūsu apņēmīgajiem Latvijas cilvēkiem, kuri vēlas iekustināt procesus, kam iepriekš, iespējams, nav tikusi pievērsta pienācīga uzmanība,” uzsver Luminor bankas Latvijas filiāles vadītāja vietniece Gita Juršāne.
Konkurss norisinās trīs kārtās. Lai pieteiktu dalību, ir jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa. Konkursa otrajai kārtai tiks virzītas 25 spēcīgākās idejas, kuru autori piedalīsies apmācībās un apgūs pičošanas mākslu. Konkursa fināls notiks 16. oktobrī Rīgā, kur desmit finālisti kāps uz skatuves un piecās minūtēs prezentēs savu ideju konkursa žūrijai un tiešraides skatītājiem visā Latvijā, kuriem būs iespēja balsot par savu favorītu. Tiešraide būs skatāma ziņu medijā “Delfi.lv”.
Konkursa noslēgumā divi dalībnieki katrs saņems naudas balvu 4000 eiro apmērā. Uzvarētājus noteiks konkursa žūrija un tiešraides skatītāju balsojums.
Šogad konkursa finālā viena no iniciatīvām saņems arī Latvijas vadošā ziņu medija “Delfi” specbalvu. Tas nozīmē ne tikai atzinību, bet arī iespēju par sevi pastāstīt plašāk “Delfi” kanālos.
Prezentāciju konkurss “Tam labam būs augt” notiek jau astoto gadu. Pērn tajā tika saņemti 92 pieteikumi, un finālā uzvaru guva biedrība “Tavi draugi” ar ideju nederīgos ziedotos priekšmetus atjaunot un iznomāt kā inventāru. Par skatītāju balsojuma uzvarētāju kļuva radošās ilgtspējības platforma “Bourzma” ar ieceri izveidot tekstila augšupstrādes darbnīcu ilgtspējīga apģērba radīšanai.
Konkursa “Tam labam būs augt” mērķis ir veicināt jau esošu sociālo uzņēmumu un jaunu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstību, kā arī pastāstīt par šīm idejām visai Latvijai. Konkursa galvenais partneris ir Luminor banka. Pasākumu atbalsta labdarības veikalu tīkls “Otrā elpa”, ziņu medijs “Delfi” un Attīstības finanšu institūcija “Altum”, līdzfinansējot tā norisi no Eiropas Savienības fondu resursiem – Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr. 4.3.3.3/1/24/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”.
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa atrodama Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājaslapā https://sua.lv/konkurss-2025.