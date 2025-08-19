Sākas ūdensputnu medību sezona

Saskaņā ar izmaiņām Medību noteikumos ūdensputnu medību sezona sākas 20. augustā un turpinās līdz 15. decembrim. Tāpat kā iepriekš, no 20. augusta līdz 14. septembrim ūdensputnu medības ir atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim – katru dienu. Šāds medību termiņš ir noteikts arī meža zosīm. Savukārt trīs pīļu sugas – garkakļus, platknābjus un baltvēderus atļauts medīt no 15. septembra līdz 30. novembrim.
Publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus drīkst medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju. Savukārt medības publiskajos ezeros un upēs, kas atrodas pilsētu teritorijās, atļautas tikai saskaņā ar attiecīgās pašvaldības noteikto medību kārtību. Valsts meža dienests aicina medniekus cienīt un respektēt cilvēkus, kuri dzīvo vai atpūšas pie ūdens.
Tāpat medniekiem jāņem vērā, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt noteikti citi ūdensputnu medību termiņi, liegumi un ierobežojumi. Pirms došanās uz medību vietu ieteicams noskaidrot konkrētās medību platības tiesisko statusu un ierobežojumus, kas saistīti ar ūdensputnu medībām. Visā Latvijas teritorijā medībās faktiski aizliegts izmantot svina skrošu munīciju.
Nomedītos ūdensputnus nepieciešams reģistrēt mobilajā lietotnē “Mednis”, pievienojot fotogrāfiju. VMD aicina medniekus pārliecināties, ka reģistrētā informāciju vienas dienas laikā pēc medībām ir nosūtīta uz Meža valsts reģistru.
Valsts meža dienests atgādina, ka piedaloties ūdensputnu medībās, medniekiem ir jāpārzina un jāievēro medību drošības noteikumu prasības. Katru gadu tiek konstatēti medību drošības prasību pārkāpumi. Biežākie no tiem ir pielādēta medību šaujamieroča pārvadāšana; medījot no laivas “uz celšanu”, šaujamieročus lieto divi vai vairāki laivā esoši mednieki, kā arī tiek šauts pa putniem, kas atrodas uz ūdens.