Trešdiena, 10.12.2025 09:40
Guna, Judīte
Trešdiena, 10.12.2025 09:40
Guna, Judīte
Trešdiena, 10. decembris, 2025 08:13

Sākot no rietumiem, trešdien visā valstī līs

Leta/OgreNet
Sākot no rietumiem, trešdien visā valstī līs
Foto: pexels.com
Trešdiena, 10. decembris, 2025 08:13

Sākot no rietumiem, trešdien visā valstī līs

Leta/OgreNet

Ogrē šodien gaiss iesils līdz +8 grādiem. Diena būs apmākusies, pēcpusdienā iespējmi nokrišņi. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu līdz 4m/s, brāzmās līdz 9m/s, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā.

Trešdienas rītā vietām Latvijā līs, bet dienas gaitā plaša nokrišņu zona no rietumiem šķērsos visu valsti, prognozē sinoptiķi.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 14 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra sasniegs +5..+10 grādus. Siltākais laiks būs pēcpusdienā Kurzemē un vakarā valsts centrālajā daļā.

Līdz šim augstākā gaisa temperatūra, kas valstī novērota 10. decembrī, ir +8,9 grādi 1964. gadā Kolkā.

Rīgā gaidāmi nokrišņi, lietainākais laiks būs pēcpusdienā. Pūtīs lēns vējš, dienas otrajā pusē - mērens dienvidu vējš, kas pāries dienvidrietumu vējā. Gaisa temperatūra vakarā pakāpsies līdz +9 grādiem.

No dienvidrietumiem tuvojas atmosfēras frontes. Gaisa spiediens 1009-1012 hektopaskāli jūras līmenī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?