Sāksies 29.Dokumentālo filmu forums

Forums turpina izcelt "saturiski un mākslinieciski spēcīgus darbus, kas uzrunā un raisa līdzpārdzīvojumu", stāstīja foruma vadītāja Zane Balčus. Viņa norādīja, ka šī gada foruma programmai izvēlētās filmas un vēl topošie projekti atspoguļo aktuālos jautājumus mūsu reģionā un plašāk pasaulē, tostarp sarežģītās ģeopolitiskās situācijas ietekmi uz sabiedrību.
Filmu skatē iekļauta gruzīnu režisores Ketevanas Vašagašvili filma "Deviņu mēnešu līgums", kas vēl tapšanas stadijā tika prezentēta forumā 2021.gadā. Filma stāsta par jaunu sievieti, kura, par spīti ģimeniska siltuma un pajumtes trūkumam, pieaugot izveidojusi ciešas attiecības ar savu pusaudžu meitu un ir gatava viņas nākotnes vārdā kļūt par surogātmāti. Filmas režisore foruma laikā tiksies ar skatītājiem Rīgā.
Izlasē iekļauta arī ukraiņu režisores Alisas Kovalenko jaunākā filma "Manu mīļo Teo", kurā apkopotas režisores vēstules un video savam piecus gadus vecajam dēlam no frontes Ukrainā, kā brīvprātīgajai dienot Ukrainas armijā.
Latvijas pirmizrādi piedzīvos arī režisores Giedres Beinorjūtes filma "Svētais un laicīgais Pievēnos", kas tapusi Lietuvā un Latvijā. Filma stāsta par Lieldienu nakts mistēriju Pievēnu ciemā Žemaitijā, kas ir pēdējā vieta Lietuvā, kur joprojām tiek turpināta unikāla, gadsimtiem sena Lieldienu priekšvakara rituālā uzveduma tradīcija. Filmu pavada latviešu pianista un komponista Vestarda Šimkus skaņdarbi.
Forumā tāpat tiks prezentēti 26 topošo filmu projekti no 14 valstīm, tostarp četri no Latvijas. Savus topošos darbus prezentēs Ivars Zviedris (studija "Dokumentālists"), Signe Birkova, kura studijā "Mistrus Media" veido operdziedātājas Elīnas Garančas portretu karjeras apogejā, Staņislavs Tokalovs, kurš veido personisku stāstu par attiecībām ar savu patēvu kubieti Raulu ("VFS Films"), un Kristīne Briede ar pētījumu par latviešu misionāres Indijā Annas Irbes atstāto mantojumu ("Vino Films").
Projektus vērtēs filmu pārdošanas aģentu, starptautisku televīzijas kanālu un festivālu pārstāvju un producentu panelis.
Dokumentālā kino izlases seansi gaidāmi kinoteātrī "Splendid Palace" Rīgā, vairākās reģionu pilsētās, kā arī tiešsaistē vietnē "filmas.lv".
Forumu rīko Nacionālais kino centrs.