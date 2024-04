Sāls uz ielām ir kaitīgs suņiem. Ko darīt?

Kā sāls kaitē suņu ķepām?

Ielu nokaisīšanai paredzētā maisījuma sastāvā ir nātrija hlorīds, kas var ne tikai kairināt ķepu spilventiņus, bet arī izraisīt gremošanas trakta darbības traucējumus, ja suns to nolaiza no ķepām, cenšoties atbrīvoties no nepatīkamās sajūtas. Lai gan suņu ķepu spilventiņi ir raupji, āda starp tiem ir plānāka, tāpēc jutīgāka un vieglāk kairināma. Sāls maisījums var viegli uzkrāties un, sunim nākot iekštelpās, to degustēt var arī istabas kaķis. Jāņem vērā, ka sāls uzkrājoties var veicināt ķepu iekaisuma risku.

Ķepu apkope ziemā

Pat ja uz ietvēm nebūtu izkaisīta sāls, ziema nāk ar ledu un sniegu, kas savukārt var savainot suņa ķepas. Pēc katras pastaigas pārbaudi visas suņa ķepas un īpaši rūpīgi apskati spilventiņu starpas, lai tur nepaliktu sāls. Atceries arī ķepas nomazgāt!

“Iespēju robežās pastaigājoties izvēlies tādus ceļus, kur sāls uz ietvēm ir maz vai nav vispār. Īpaši jāuzmanās īsspalvainajiem suņiem, kuru īsā vilna nepasargā no ārējās vides kairinātājiem, un to ķepu spilventiņi ir visatsegtākā pēdas daļa. Šķirņu suņiem ar garu apmatojumu vilna aug arī starp spilventiņiem un nosedz pēdas daļu kā zābaciņš, kas ir kā dabīgs aizsardzības slānis,” stāsta Rimi Mājdzīvniekiem eksperte.

Dodoties pastaigā, vienmēr paņem līdzi dzeramo ūdeni un dzeramtrauku, lai sunim nevajadzētu dzert no peļķēm un notekām. Tas tāpēc, lai no ielas ūdens netiktu uzņemts augstas koncentrācijas sāls maisījums un citas ķīmiskas vielas. Mūsdienās ir iespējams iegādāties dažādus ērti līdzņemamus dzeramtraukus.

“Papildu drošībai pirms došanās ārā vari sasmērēt suņa ķepas ar kādu aizsargājošu ziedi. Dažādu ražotāju ziedes var atrast veterinārajās klīnikās. Šīs ziedes, protams, negarantē absolūtu aizsardzību, jo ķepa atrodas nepārtrauktā berzē ar virsmu, tomēr tās var pasargāt ķepu spilventiņu iekšējās daļas. Šāda veida ziedes var iesmērēt ķepās arī pēc katras pastaigas, lai mitrinātu ādu,” skaidro Monta Priede.

Tomēr, ja apņēmības netrūkst, vienmēr ir iespējams sunim iemācīt staigāšanu specializētos zābaciņos. Šis varētu būt efektīvākais veids, kā pasargāt suņa ķepas. Tikai rēķinies ar to, ka zābaciņu nēsāšanas apmācība var būt laikietilpīga un zābaciņus var nākties samērā bieži mainīt, jo to zoles ātri nodilst!