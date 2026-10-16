Sasildīsimies pa dienu! Jau pavisam drīz - naktī temperatūra būs zem nulles

Nedēļas izskaņā atmosfērās spiediens sāks pakāpeniski paaugstināties un debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums. Sestdien pa dienu līs rietumu un centrālajos rajonos. Naktī uz svētdienu neliels lietus gaidāms vien centrālajos rajonos, bet diena jau priecēs ar sausu un pārsvarā saulainu laiku.
Šajā periodā galvenokārt austrumu un centrālajos rajonos nakts laikā vietām veidosies migla, kas vietām saglabāsies arī rīta vai pat priekšpusdienas stundās. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, kas sestdien pēcpusdienā sāks iegriezties no ziemeļu puses.
Naktīs gaiss vidēji atdzisīs līdz +3, +8 grādiem, vietām austrumos jārēķinās ar salnu, gaisa temperatūrai pazeminoties līdz 0, -2 grādiem. Dienās maksimālā gaisa temperatūra būs +8, +13 grādu robežās, bet piektdien būs par pāris grādiem siltāks.
Nākamās nedēļas sākumā Latvijas teritorijai pietuvosies anticiklona centrs, līdz ar to laiks būs patīkams, sauss un bieži spīdēs saule. Dienās gaiss iesils līdz +7, +12, bet naktīs arvien vietām būs novērojami nelieli mīnusi.