Saulains un emocionāls sākums: Jānis Aišpurs ar Ikšķiles Saules kori spoži atklāj “Koru karu” jauno sezonu

Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Ikšķiles Saules Koris
Ar košiem priekšnesumiem, pozitīvām emocijām un lieliskām dziesmām 8. martā aizvadīta muzikālā šova “Koru kari” jaunās sezonas pirmā tiešraide. Vakaru atklāja dziedātājs Jānis Aišpurs kopā ar Ikšķiles Saules kori, iepazīstinot skatītājus ar savu novadu un kora īpašo skanējumu.

Priekšnesums bija vizuāli pārdomāts – koristiem dziedot, fonā mirdzēja saule un kustībās tika atveidota upes viļņošanās, radot simbolisku un emocionālu noskaņu. Kora skanējums un koristi ar savu enerģiju pārliecinoši atklāja šova jauno sezonu.

Dalībnieku sniegumu vērtēja pieredzējusī žūrija – kordiriģents un mūzikas pedagogs Edgars Vītols, kā arī iepriekšējās sezonas “Koru kari” dalībnieki Markus Riva un Andrejs Reinis Zitmanis. Žūrija atzinīgi novērtēja Ikšķiles kora sniegumu, īpaši izceļot kora saulaino skanējumu un jauno solisti Danielu, kura lieliski sadziedājās ar kora vadītāju.

Dziesmu iespējams noklausīties ŠEIT

Par savu priekšnesumu Ikšķiles Saules koris saņēma 28 punktus. Savukārt šova kopvērtējumā augstāko punktu skaitu – 30 – ieguva Madonas zaļais koris Fiņķa vadībā.

