Priekšnesums bija vizuāli pārdomāts – koristiem dziedot, fonā mirdzēja saule un kustībās tika atveidota upes viļņošanās, radot simbolisku un emocionālu noskaņu. Kora skanējums un koristi ar savu enerģiju pārliecinoši atklāja šova jauno sezonu.
Dalībnieku sniegumu vērtēja pieredzējusī žūrija – kordiriģents un mūzikas pedagogs Edgars Vītols, kā arī iepriekšējās sezonas “Koru kari” dalībnieki Markus Riva un Andrejs Reinis Zitmanis. Žūrija atzinīgi novērtēja Ikšķiles kora sniegumu, īpaši izceļot kora saulaino skanējumu un jauno solisti Danielu, kura lieliski sadziedājās ar kora vadītāju.
Dziesmu iespējams noklausīties ŠEIT.
Par savu priekšnesumu Ikšķiles Saules koris saņēma 28 punktus. Savukārt šova kopvērtējumā augstāko punktu skaitu – 30 – ieguva Madonas zaļais koris Fiņķa vadībā.