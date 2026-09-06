Sēņotāju paradīze Tomē - vienā rītā salasīti vairāk nekā 131 kilograms

Noteikumi visiem vienādi - pusotras stundas laikā Tomes mežos jāsavāc pēc iespējas lielāks sēņu svars. Turklāt finišā nedrīkst kavēties – par katru nokavēto minūti no rezultāta atskaita 100 gramus.
Šogad mežs sēņotājiem bija devīgs – īpaši daudz bija gaileņu, bet kopējais visu dalībnieku guvums sasniedza 131,3 kilogramus. Līdzās ēdamajām sēnēm tika meklēti un vērtēti arī neparastākie meža pārsteigumi – starp tiem bija 200 gramus smaga gailene, koši oranža apšu kundziņa un baraviku pāris un citi savdabīgi atradumi.
Sacensībās šoreiz triumfēja pieredzējušie Lietuvas sēņotāji. Trešo vietu ar 10,95 kilogramiem ieguva Ķekavas “Cielaviņas armija”, otro – Lietuvas “Krembliai” ar 21,05 kilogramiem, bet uzvarētāju komanda, arī no Lietuvas, pusotras stundas laikā salasīja iespaidīgus 40,3 kilogramus sēņu. Arī visas trīs godalgotās vietas individuālajā konkurencē ieguva lietuvieši – labākais rezultāts bija 16,3 kilogrami sēņu pusotrā stundā. Par atraktīvāk noformēto komandu tika atzīti vietējie “Tomes apači”.
Sēņošanas čempionāts Tomē kļuvis par vietējo tradīciju, kurā satiekas sēņošanas azarts, atpūta mežā, izdoma un kopā būšana. Kā šogad veicās dalībniekiem, kādi bija neparastākie atradumi un cik pilni bija sēņotāju grozi, atgriežoties no meža, – skatiet fotogalerijā!