Septembra pēdējās dienās nav gaidāmi nokrišņi

Zemākā gaisa temperatūra gaidāma naktī uz ceturtdienu, 25.septembri, kad vietām - galvenokārt valsts austrumos - tā noslīdēs grādu zem nulles. Ceturtdiena būs pārsvarā saulaina, mākoņaināka Kurzemē, un gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs +12..+16 grādus.
Septembra pēdējās piecās diennaktīs gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūšot lēnam vējam, nakts un rīta stundās dažviet veidosies migla. Gaisa temperatūra naktīs galvenokārt pazemināsies līdz +2..+10 grādiem, maksimālā temperatūra pēcpusdienās būs +13..+18 grādi.
Visticamāk, līdzīgi laikapstākļi saglabāsies arī oktobra sākumā, iespējamas dažas siltākas dienas.