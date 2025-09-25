Ceturtdiena, 25.09.2025 13:27
Ceturtdiena, 25.09.2025 13:27
Trešdiena, 24. septembris, 2025 11:36

Septembra pēdējās dienās nav gaidāmi nokrišņi

Septembra pēdējās dienās nav gaidāmi nokrišņi
Foto: pexels.com
Trešdiena, 24. septembris, 2025 11:36

Septembra pēdējās dienās nav gaidāmi nokrišņi

Šīs nedēļas nogalē un nākamās nedēļas sākumā laikapstākļus Latvijā noteiks anticiklons, tādēļ laiks būs pārsvarā sauss un ar gadalaikam atbilstošu gaisa temperatūru, prognozē sinoptiķi.

Zemākā gaisa temperatūra gaidāma naktī uz ceturtdienu, 25.septembri, kad vietām - galvenokārt valsts austrumos - tā noslīdēs grādu zem nulles. Ceturtdiena būs pārsvarā saulaina, mākoņaināka Kurzemē, un gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs +12..+16 grādus.

Septembra pēdējās piecās diennaktīs gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūšot lēnam vējam, nakts un rīta stundās dažviet veidosies migla. Gaisa temperatūra naktīs galvenokārt pazemināsies līdz +2..+10 grādiem, maksimālā temperatūra pēcpusdienās būs +13..+18 grādi.

Visticamāk, līdzīgi laikapstākļi saglabāsies arī oktobra sākumā, iespējamas dažas siltākas dienas.

